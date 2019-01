Kijk nou! Opel Zafira keert terug, als busje

Wat een aangename verrassing.

Lange tijd was Opel het ongeliefde kind binnen de familie van General Motors. Mettertijd zag het Amerikaanse concern geen enkele logische reden meer om het van oorsprong Duitse merk aan te houden, dus werd Opel er halverwege 2017 officieel uitgeknikkerd. Gelukkig had het bruisende PSA (van Peugeot, Citroën en DS Automobiles) wél behoefte aan Opel en trok het de Duitsers onder zijn paraplu. Samen bedachten ze een concreet strijdplan, genaamd PACE!. Dit plan begint nu langzaam maar zeker op stoom te komen.

Nadat we afgelopen zomer een fraai concept te zien kregen in de vorm van de Opel GT X Experimental, komt Opel vandaag met een volwaardig productiemodel: de nieuwe Zafira. Naar de meest ingrijpende verandering hoeven we niet lang te zoeken. Onder toezicht van General Motors ging de Zafira drie generaties lang door het leven als een ietwat bolvormige MPV, onder PSA krijgt hij een totaal nieuw design. Weg zijn de ronde vormen aan de achterzijde. Opel noemt de auto nog altijd een Multi-Purpose Vehicle, maar eigenlijk is het gewoon een busje.

Daar is niets mis mee, want dergelijke auto’s bieden zeeën aan ruimte. Dit is toevallig precies waarvoor Opel met de Zafira Life is gegaan. De focus ligt o.a. op gebruiksgemak en dit is iets dat binnenin de auto absoluut aanwezig zal zijn. De auto komt er in drie verschillende lengtevarianten en ieder van deze zal in de basis negen zitplaatsen krijgen. De kleinste uitvoering (‘Small’) is 4,60 meter lang, de ‘Medium’ doet het met 4,95 meter en de langste van het stel is van kop tot staart zelfs 5,30 meter. Hoog zijn ze ongeveer 1,90 meter. De wielbasis van de Small is met 2,95 meter absoluut respectabel. De twee grotere uitvoeringen hebben beide een wielbasis van 3,28 meter. Door zijn vorm heeft de Zafira Life een oceaan aan bagageruimte. Met de derde zitrij naar beneden heeft de kleinste versie al 1.500 liter. Wanneer de stoelen worden verwijderd groeit het nog verder. Precies 3.397 liter kan er dan in kwijt.

De Zafira Life is echter niet alleen maar heel groot en ruim, ook op het comfort heeft Opel gelet. Zo gaat het openen van de schuifdeuren bijvoorbeeld eenvoudig door een voet onder de auto te vegen, zoals dit eveneens kan bij menig kofferklep kan. Daarnaast heeft de auto een fijn interieur met mooie materialen, een gloednieuw infotainmentsysteem, allerlei rijassistentiesystemen en is de auto bijzonder veilig, aldus Opel. Overigens heeft de automaker voor de luxepaarden nog een speciale uitvoering bedacht. De zogenaamde ‘Lounge’ wordt alleen beschikbaar voor de twee verlengde versies. Deze uitvoering komt met vier individuele stoelen achter de voorste twee zetels. De voorstoelen krijgen o.a. een massagefuntie.

De derde generatie van de Opel Zafira mag dit jaar misschien dan van de markt verdwijnen, heel lang zullen we niet zonder de auto zitten. De auto kan namelijk al vanaf volgende maand besteld worden. Wanneer hij precies wordt geleverd, dat wil Opel vooralsnog niet zeggen. Dit zullen ze waarschijnlijk bekendmaken wanneer ze de details over de motoren delen. In een later stadium moeten we daar meer over horen. Opel wil alvast wel mededelen dat er op termijn, in 2021, een volledig elektrische uitvoering van de Zafira Life komt.

Komende week maakt de auto zijn werelddebuut op de Autosalon van Brussel.