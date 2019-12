Polestar 2 mag véél meer trekken dan Model 3

Toch handig als je de Knaus van stal gaat halen.

Volvorijders zijn geregeld ook fanatieke caravan-eigenaren. Of het is andersom: caravanrijders kiezen vaak voor een Volvo. Dat is op zich logisch, want de meeste Volvo’s zijn ruim, sterk, comfortabel en mogen een flink gewicht trekken. Ideaal caravantransport, dus.

Maar kan dat ook met elektrische Volvo’s? Want ondanks dat Polestar een op zichzelf staand merk is, kunnen we diverse Volvo kenmerken zien. Of beter gezegd, het is een Volvo, maar dan met een andere hippe badge.

Ondanks dat de Polestar 2 zo hip is dat de presentatie gedaan werd op felgroene sneakers (echt waar!), zijn de Volvokenmrken overal te ontwaren. De Polestar 2 is lekker praktisch. Zo kun je in totaal 440 liter aan bagage mee nemen. Ook kunnen er spullen op het dak: tot 75 kilogram aan fietsen en skikoffers kunnen er mee.

Maar hoeveel mag je daadwerkelijk trekken? Welnu, we hebben het antwoord: 1.500 kg! Dan moet je wel even een bedrag van 1.100 euro apart houden voor een trekhaak. De Polestar 2 zelf kost 59.800 euro. Met dat trekvermogen van 1.500 kg (geremd) maakt de Polestar 2 gehakt van zijn meest directe concurrent, de Tesla Model 3. Die mag namelijk een amechtige 910 kg trekken. Mocht je een nog grotere Tabbert hebben, dan heeft Tesla wel een oplossing met de Model X, die meer dan 2.200 kg mag trekken.