Bekende Duitse tuner pakt onverwacht model met 600 pk aan

Het is niet zo vergezocht als je wellicht denkt, maar toch een onverwachte samenwerking voor deze Duitse tuner om deze 600 pk sterke nieuwkomer aan te pakken.

Als je denkt aan een Opel, denk je waarschijnlijk snel aan een Corsa, Astra of Vectra/Insignia. En misschien sinds kort aan een Grandland, Crossland of Mokka. Als je denkt aan een gepeperde Opel komt er één naam snel naar voren. Ja, Opel Performance Centre of OPC natuurlijk, maar ook een tuner die al jaren furore maakt met Opel in de hoofdrol. Deze heet Irmscher. En als je dan nog steeds denkt aan een Vectra B zonder logo in de grille met een dikke bodykit, begrijpelijk. Maar Irmscher is nog steeds bezig om Opels van een ruig randje te voorzien.

Uit een ander vaatje tappen

Nou is het arsenaal aangepakte Opels nog steeds het grootst bij Irmscher, maar dat betekent niet dat de tuner het enkel bij Opels houdt. Sterker nog: historisch gezien heeft Irmscher al veel modellen bij de kladden gepakt. En niet allemaal omdat het dichtbij Opel staat. Peugeot voordat Opel Stellantis was of nu bijvoorbeeld een Irmscher ID. Buzz.

Irmscher Leapmotor C10

Als het merk dus ietsje dichter bij Opel staat, is het best logisch dat Irmscher eens hun plasje erover doet. Denk aan de kersverse Chinese concerngenoot van Opel genaamd Leapmotor. Dat merk lijkt door zijn Stellantis-banden ietsje ‘huiselijker’ te zijn dan elk ander Chinees merk. En 600 pk is echt geen tikfout: zo veel pk heeft de Leapmotor C10 AWD als EV echt. Dus als je die sportieve banden wil aandikken middels een beproefd recept voor Opel-fanaten, kan dat nu.

Zoals altijd verzorgt Irmscher namelijk vooral het visuele gedeelte van de Leapmotor C10 EV. In dit geval iets hertekende bumpers, een vrij forse spoiler, dikke velgen en rode accenten waaronder een lijn over de zijkant met Irmscher erop geschreven. Zo heeft de performance ook de looks met zich mee. Alhoewel, er zal niet dusdanig veel verschil zitten tussen deze en een ‘normale’ C10 dat die onmogelijk zijn voor de Irmscher-behandeling.

Of het gaat werken? Dat moet blijven. Maar je hagelnieuwe Leapmotor C10 voorzien van dikspul van Irmscher kan vanaf nu. Dat wil je toch!