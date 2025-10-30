Krijgt de Renault 5 er een leuke concurrent bij?

Klein, potent en dan niet retro, maar of het écht een concurrent voor de Renault 5 gaat worden?

Er zijn veel redenen om wel of niet voor een Mazda te kiezen, maar qua design gooit het merk al jaren hoge ogen. Mazda introduceerde zo rond 2010 de Kodo-designtaal wat slaat op de vorm van de grille en hoe deze overloopt in de koplampen. Deze vorm is inmiddels aardig iconisch, want hij blijkt op elke Mazda toegepast te kunnen worden zonder afgezaagd te voelen. Zelfs de kleinste van het merk, de Mazda 2. Die is niet zo klassiek ‘mooi’ als een 3 of een 6, maar voor een compact en potent autootje oogt het prima.

Helaas heeft de Mazda 2 ons recent verlaten en zit een gerebadgede Toyota Yaris zijn jaren uit als Mazda 2 Hybrid. Dat klinkt alsof Mazda geen zin meer heeft in dit segment. Niet is minder waar: in Japan presenteren ze de Vision X-Compact, het kleine broertje van de Vision X-Coupe. En laten we wel wezen: hier staat toch gewoon een soort moderne Mazda 2?

Er wordt nog niet heel veel concreet over de Mazda Vision X-Compact, ook niet over de aandrijflijn. Gezien de staat van de wereld verwacht je dat het een elektrische Renault 5-concurrent wordt. Maar de Vision X-Coupe krijgt ook gewoon aandrijving op dinosap, dus wellicht dat Mazda in dit model ruimte gaat maken voor een nieuwe viercilinder. Of een combinatie van beide zodat de Mazda 2 én de Hybrid afgelost worden. Of misschien wel met Wankelmotor, zodat ook de MX-30 daar nog bij kan. Da’s even gissen, dus houden we alle deuren nog open.

Het design is dus al wel een belangrijke vingeroefening. Uiteraard gaat ‘ie niet zoals dit in productie, want de achterruitenwisser ontbreekt (en nog een paar andere zaken). Maar zonder die ruige randjes staat hier toch best een kekke kleine auto. Net als de Vision X-Coupe speelt de Kodo-designtaal wel een rol, maar in iets gematigde vorm. De koplampen en vorm van de grille worden nu geaccentueerd door een lichtsignatuur.

In het interieur zien we een compleet opgeruimde cabine. Extreem simplistisch: er is niet eens een scherm in het midden. Enkel een stuur, een klein bedieningspaneel inclusief pook in de middenconsole en een digitale teller. En ook dat is geen gigantisch multifunctioneel scherm, gewoon enkel de toerenteller en een paar andere gegevens. Wel is er naast die teller ruimte voor een smartphone voor extra informatie. Op zich best slim: een smartphone heb je toch al op zak dus daarop Google Maps projecteren werkt ook.

Uiteraard is ook de Mazda Vision X-Compact te aanschouwen op de autobeurs in Tokio en gaat het dus niet enkel om computerplaatjes. We verwachten ‘m ook niet morgen al in productie, maar dat mag wat ons betreft wel.