Meest controversiële EV van het jaar wordt uitgesteld

Slecht nieuws voor… ja, voor wie eigenlijk?
Eind vorig jaar was Jaguar het meest besproken automerk ter wereld. Je kunt zeggen wat je wil, maar dat is een hele prestatie. De Britten verrasten vriend en vijand met een ‘woke’ campagne, een nieuw logo en een radicale concept car.
Goed, we zijn ongeveer een jaar verder en dat betekent dat de productieversie bijna onthuld wordt. Althans, Jaguar had belooft dat de auto eind 2025 onthuld zou worden. Maar wat blijkt? De Type 00 is uitgesteld tot volgend jaar. Daarmee blijft Jaguar dus nog langer een automerk zonder auto’s.
De precieze reden voor het uitstel is niet bekend, maar de grote cyberaanval op Jaguar Land Rover zal vast niet geholpen hebben. Deze heeft het hele bedrijf een maand lang lamgelegd. Maar dat is waarschijnlijk niet de enige factor die meespeelt.
Waar de Type 00 concept een coupé was, lijkt de productieversie gewoon een vierdeurs sedan te worden. We mogen er ook vanuit gaan dat de auto iets minder kaal wordt dan de concept car. Het kan dus best een fraai ding worden.
Qua specificaties kunnen we rekenen op een 770 kilometer range en meer dan genoeg vermogen. Aan dit alles komt een gepeperd prijskaartje te hangen. De elektrische Jag gaat waarschijnlijk minstens €110.000 kosten.
Naast de vele kritiek zijn er ook mensen die de rebrand van Jaguar noodzakelijk en zelfs briljant noemen, maar daar hebben we zo onze twijfels bij. Als er namelijk iets is wat nóg slechter verkoopt dan de uitgaande modellen van Jaguar, dan is het wel een dure EV.
Reacties
Johanneke zegt
Ik ben volgensmij de enige die het een gave concept vindt. Het hele woke gebeuren eromheen en Jaguar die zijn eigen historie de nek omdraait, daar vind ik ook genoeg van, maar het concept an sich. Villainous Jag, zeker in het zwart.
Mike zegt
Nee hoor ik vind het ook een mooie concept car. Een 13 in dozijn auto hebben we al genoeg
Loek zegt
@4g63: ik blijf erbij dat je nog geen één mening met permanent marker moet opschrijven totdat er een productieversie is. Er zijn maar twee dingen zeker: een concept is altijd een extreme vorm van wat er echt komt en de huidige richting van Jaguar is niet houdbaar.
Je kan wel nog een F-Type-facelift doorvoeren met een reclame van Tom Hiddleston die er zwoel naar kijkt vanuit een helikopter, maar de koper prikt daar dwars doorheen. En je kan je afvragen hoe veel jaren van rode cijfers Tata nog zin heeft om op hun naam te hebben. En dan is het probleem weer dat Jaguar niet radicaal genoeg was en nu een relikwie is.
Ik moet het nog steeds maar aanzien of hun nieuwe richting de goede is. Maar dat het een andere richting is, dat kan eigenlijk niet anders.
PunicaOase zegt
Ik vind em ook gaaf.. Zie 10x liever dit dan een i7 of EQS om maar eens 2 gedrochten te noemen..
citroen55 zegt
Een interessant concept en alles wat eromheen gebeurt. Intussen zijn er wel een paar mensen vertrokken en wordt er wat geschaafd aan het radicale.
verdebosco zegt
Nou, mooie boel. Kan mijn bijpassende roze Chanel tasje tegen die tijd ook in de kliko. Dan heb ik allang een ander favoriet kleurtje. Erg verdrietig.
schuimbekje3 zegt
In engeland is een dieselbeuker rijden geen probleem zolang je niet in een ulezone hoeft te komen en die mensen gaan vaak al met electrisch vervoer, de trein.
Wegenbelasting voor een 2006 w12 6 liter diesel is NUL pond. En de prijzen bij de supermarkt voor diesel zijn ook niet spannend, dus zelfs als je 1:7 rijdt met diesel wordt je daar niet arm. Stroom daarentegen is wel een probleem. En snellaadpalen, die van tesla uitgezonderd zijn vaak storingsgevoelig en het engelse klimaat helpt ook niet. Engelse auto’s door dat klimaat EN het stuur aan de rechterkant schrijven af als een malle. 120.000 euro voor een BEV jag? Die is na 7 jaar nog maar 10.000 retail. Als die het doet.
En in engeland kopen ze geen fnancy lancy BEV’s. Een kia, mg, misschien als je gek bent een model 3. Geen JAg.
De mensen die een BEV jag willen kunnen hem
Niet betalen.