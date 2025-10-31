Meest controversiële EV van het jaar wordt uitgesteld

Slecht nieuws voor… ja, voor wie eigenlijk?

Eind vorig jaar was Jaguar het meest besproken automerk ter wereld. Je kunt zeggen wat je wil, maar dat is een hele prestatie. De Britten verrasten vriend en vijand met een ‘woke’ campagne, een nieuw logo en een radicale concept car.

Goed, we zijn ongeveer een jaar verder en dat betekent dat de productieversie bijna onthuld wordt. Althans, Jaguar had belooft dat de auto eind 2025 onthuld zou worden. Maar wat blijkt? De Type 00 is uitgesteld tot volgend jaar. Daarmee blijft Jaguar dus nog langer een automerk zonder auto’s.

De precieze reden voor het uitstel is niet bekend, maar de grote cyberaanval op Jaguar Land Rover zal vast niet geholpen hebben. Deze heeft het hele bedrijf een maand lang lamgelegd. Maar dat is waarschijnlijk niet de enige factor die meespeelt.

Waar de Type 00 concept een coupé was, lijkt de productieversie gewoon een vierdeurs sedan te worden. We mogen er ook vanuit gaan dat de auto iets minder kaal wordt dan de concept car. Het kan dus best een fraai ding worden.

Qua specificaties kunnen we rekenen op een 770 kilometer range en meer dan genoeg vermogen. Aan dit alles komt een gepeperd prijskaartje te hangen. De elektrische Jag gaat waarschijnlijk minstens €110.000 kosten.

Naast de vele kritiek zijn er ook mensen die de rebrand van Jaguar noodzakelijk en zelfs briljant noemen, maar daar hebben we zo onze twijfels bij. Als er namelijk iets is wat nóg slechter verkoopt dan de uitgaande modellen van Jaguar, dan is het wel een dure EV.