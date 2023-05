Adrian van Hooydonk pusht voor productierun BMW Touring Coupé

Adrian van Hooydonk ziet een kleine productierun van de BMW Touring Coupé helemaal zitten.

Het zal je niet ontgaan zijn dat ondergetekende nogal gegrepen is door de BMW Touring Coupé. Eindelijk weer een BMW waar je een beetje de fizz van krijgt, zoals James May dat zou omschrijven. Maar het moderne BMW zou het moderne BMW niet zijn als de droom niet weer meteen uiteen spat: het is slechts een one off. Althans, voor nu.

Na enkele dagen grootse hype is echter duidelijk dat mensen binnen BMW het wel degelijk zien zitten om de shooting brake daadwerkelijk te gaan maken. Daaronder ook onze landgenoot Adrian van Hooydonk. Deze beste man is al jarenlang hoofd design bij BMW en niet zelden hebben we daar zo onze aanmerkingen op gehad. Het zou echter mooi zijn als Adrian even zijn invloed gebruikt om een serie Touring Coupé’s werkelijkheid te laten worden. Tegen Motor1 wekt de liefhebber van het zachte potlood de indruk dat hij dat ook wel ziet zitten:

It is a one-off at the moment, right? And there’s no concrete plans to put it in production. But, we made the agreement before we set sail for Lake Como that, if there’s enough interest, we will take a look at it. That could be a very low-volume version, like 50 cars or so. Adrian van Hooydonk, laat doorschemeren dat de Touring Coupé er echt gaat komen

Van Hooydonk suggereert dat de afspraak om verder te praten er al ligt. En BMW heeft met de Hommage 3.0 CSL inmiddels een precedent geschapen om een Villa D’Este concept om te zetten in een kleine productierun.

You know, so many years ago we showed the Hommage 3.0 CSL. A lot of people told me right there and then, ‘Build it, I want one’. And I think they would’ve put their money down right away. It took us a bit longer. That was 2015, and now we delivered the cars this year. 50 units with this, I don’t know…maybe we can do it a bit quicker. Adrian van Hooydonk, houdt niet van wachten

Verder praten bij voldoende interesse zou bijvoorbeeld kunnen met Superstile in Turijn. Zij hebben de Touring Coupé in samenwerking met BMW gemaakt. Ze zouden ook een kleine productierun kunnen maken. Dat voor elkaar boksen op de normale productielijn in Graz, zou namelijk te onhandig zijn, aldus van Hooydonk. Hoewel Magna Steyr in het verleden ook de nodige speciale modellen heeft gebouwd voor diverse merken. De huidige Z4 roadster wordt daar gebouwd.

Adrian is echter wel gecharmeerd van Superstile, zo lijkt het. Eerder werkte BMW met het bedrijf samen voor de Garmisch. Naar verluidt heeft Adrian in november een sketch voor de Touring Coupé naar de designtoko gebracht. Na twee dagen kreeg hij het antwoord ‘dit kunnen we wel maken’. Voor een kleinserie productie is een dergelijke partner erg belangrijk, zo zegt de designer:

Typically, when you do a low volume, and we did that with the 3.0 CSL Hommage, you have to be smart about how you do it. You cannot cycle it through the factory. That’s impossible. They cannot deal with that low volume. So, you have to do it outside of your production structures, and you have to have several companies that help you with various pieces and then final assembly and quality control you do in-house. So that’s how we did it with the 3.0 CSL. Adrian van Hooydonk, is trots op de 3.0 CSL

Tenslotte voegt Adrian er in niet mis te verstane woorden aan toe:

We have done this cycle once before. We now know how to do it. Adrian van Hooydonk, channelt zijn innerlijke Montell Jordan

Waarvan akte. Dus nu nog maar een keer. Maar dan niet 50 auto’s, maar 500 of iets dergelijks. En niet voor zes ton ex, maar voor iets van twee. En dat ze dan toch op magische wijze een beetje afschrijven. Ik zie het vast zitten. MAAK DAN!!1!