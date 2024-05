BREEK: Audi is nu meer BMW dan BMW

Dat Audi betere BMW’s bouwt dan BMW is best bijzonder. De Q6 e-tron performance is hier een goed voorbeeld van.

Het is keihard autonieuws-dag vandaag. Met name als het aankomt op Duits en Premium, was de mailbox overvol vanochtend. BMW had wat nieuwtjes, de prijs van de vernieuwde Porsche 911 is is bekend en oh, BMW had nog een hoop wijzigingen.

Nu doet Audi een duit in het zakje. Waar BMW af en toe een beetje moeite heeft om haar merkwaarden toe te passen in deze tijden van downsizing, duurzaamheid en platform-sharing, gaat het Audi juist voor de wind.

Want waar BMW meer en meer werkt met voorwielaandrijvers (1 Serie, 2 Serie Active Tourer, 2 Serie Gran Coupé, X1 en X2), bewandelt Audi een ander pad. Het merk met de vier ringen heeft het licht gezien en past juist vaker achterwielaandrijving toe. Zo heeft de Audi Q4 e-tron standaard premium achterwielaandrijving en zijn de Q8 e-tron en e-tron GT primair achterwielaangedreven.

326 pk op de achterwielen!

Nu is er zelfs een performance-versie van Audi met achterwielaandrijving. het gaat om de Audi Q6 e-tron performance. Kijk, dat is nog eens een heel erg toepasselijke naam! Het is dus geen ‘S’ of ‘RS’, maar een ‘performance’. Het idee is dat de performance niet alleen sneller is, maar ook een groter rijbereik heeft. Dat lukt, want dankzij de 100 kWh-batterij kun je 641 km halen op een volle accu (volgens de WLTP uiteraard). Snelladen kan ook met deze accu: tot 270 kW.

De Audi Q6 e-tron performance heeft een elektromotor op de achteras die 326 pk levert en deze afvuurt op enkel en alleen de achterwielen. Of nou ja, 326 pk, dat is niet helemaal correct. In normale omstandigheden heb je 306 pk tot je beschikking, maar er is een overboost-functie naar 326 pk met launch control. Gebruik je die functie, dan kun je in 6,6 seconden naar de 100 km/u sprinten.

Dat is meer dan snel genoeg, maar relatief langzaam voor een EV met de toevoeging ‘performance’. De topsnelheid is irrelevant bij EV’s, maar je kan met 210 km/u behoorlijk goed meekomen op de Autobahn. Misschien wel belangrijker: je mag tot 2.000 kg geremd trekken en dat is niet verkeerd.

Prijs Audi Q6 e-tron performance

De prijs van de Audi Q6 e-tron performance is 71.950 euro. Mocht je per se vierwielaandrijving willen hebben, dan kan dat. Die quattro-variant kost 77.950 euro. Je kunt daarnaast ook kiezen uit drie uitvoeringen. In principe is de e-tron Edition al meer dan compleet genoeg, maar ziet er een beetje basic uit. Dan gaan de buren denken dat het slecht met je gaat en dat wil je niet.

Edition Advanced Edition S Edition

De Advanced Edition (77.950 euro) heeft betere LED-koplampen, S-Line exterieurpakket, parkeerassistent plus en adaptieve cruise control. Dan is er ook nog de S Edition en die heeft naast het S Line exterieurpakket, ook het S-Line interieurpakket, Matrix-koplampen, 20 inch lichtmetalen jetsers, sportstoelen en ‘sportsound’. Dat is waarschijnlijk een opname van mijn kleine neefje die stripboeken van Michel Vaillant voorleest. VROOOAAR!!!

Je kan de Audi Q6 e-tron performance bestellen vanaf 30 mei (dat is morgen!). Configureren is nu al mogelijk.

Bekijk hier de video van de Q6 e-tron:

Meer lezen? Check hier alle info over de Audi Q6 e-tron!