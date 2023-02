Max Verstappen neemt het op tegen Messi voor grote sportprijs

De een is wat populairder dan de ander in Nederland, maar allebei zijn ze genomineerd voor de belangrijkste sportprijs.

Laten we even vooropstellen: voor Max Verstappen is er waarschijnlijk maar één titel die telt en dat is de Formule 1-wereldtitel. Toch kan hij hier en daar nog meer eervolle titels meepakken. Zo werd hij in december al uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in Nederland.

Max Verstappen is nu genomineerd voor een prijs die nog iets prestigieuzer is, namelijk de Laureus Award. Als je deze prijs wint kom je in een rijtje met de groten der aarde. Tot de eerdere winnaars horen onder meer Lionel Messi, Roger Federer, Usain Bolt en… Max Verstappen. Hij won de Laureus Award voor Sportsman of the Year namelijk vorig jaar ook al, als eerste Nederlander.

Deze keer is Max Verstappen wederom genomineerd, zo maakt de organisatie vandaag wereldkundig. Onze held moet het nu opnemen tegen grote namen als Lionel Messi, Kylian Mbappé, Rafael Nadal en Stephen Curry (en een polsstokhoogspringer).

Max maakt dus kans om voor de tweede keer Sportsman of the Year te worden. Hierin ging Michael Schumacher hem voor, die in 2001 en 2004 deze prijs in de wacht sleepte. Ook Vettel en Hamilton wonnen al een keer. Hamilton moest de prijs in 2020 helaas wel delen met Messi. Gelukkig voor Lewis kwam die niet opdagen bij de ceremonie.

Eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat Max Verstappen dit jaar minder hard heeft moeten vechten dan vorig jaar. Maar ja, hoe hard heeft Messi moeten werken? Dat is allemaal lastig te zeggen, want het blijft appels met peren vergelijken.