Exclusieve F-Type Roadster met 675 pk is los

Niet dat je er eentje nodig hebt, maar je wil 'm wel.

Je kan veel zeggen van de Jaguar F-Type Roadster, maar niet dat ‘ie te weinig vermogen heeft. Zelfs de ‘minst sterke’ F-Type Roadster beschikt over 300 pk en loopt harder dan 260 km/u.

Mocht het gaan om de F-Type met V8, dan is vermogen altijd ruim voorhanden, zeker in het geval van het topmodel van de F-Type Roadster, de SVR. Die heeft 575 pk. Toch zijn er mensen die nog nóg een klein beetje meer wensen. Dan kun je terecht bij een bedrijf zoals Arden, maar mocht je de Duitsers net even te ordinair vinden is er nu een oplossing.

Het Britse Lister (bekend van de Knobbly en Storm) komt namelijk met de Lister LFT-C. Lister slingerde de eerste renders op het web begin 2019. Nu is alle informatie plus het beeldmateriaal aanwezig. Het is eigenlijk een aanvulling op de Lister Thunder. In principe is het gewoon de cabriolet-versie ervan. Dat betekent dus een 5.0 V8 die gekieteld is tot 666 brake horsepower, zo’n 675 ‘Europese’ pk’s. Het is in feite een getunede Jaguar, maar wel een zorgvuldig aangepakt exemplaar. Ook is zo’n beetje alles onder handen genomen. Denk aan koolstofvezel details als de diffusor, splitter en spoilerlip. Ook de nieuwe bodypanelen (bumper, verbrede wielkasten) zijn van carbon gemaakt.

Uiteraard werden ook het onderstel, de remmen, het uitlaatsysteem en de wielen onder handen genomen. Tenslotte het interieur. Als Arden het gedaan zou hebben, vonden het fout maar gaaf. Maar vanwege de vele historie van Lister, lijken de Britten er beter mee weg te komen. Dat geldt voor de hele auto. Ook omdat de lak niet zwart is, maar heel donkergroen. Dan staat zo’n gele streep net wat beter. De Lister LFT-C kost in Engeland 139.000 pond, omgerekend zo’n 155.000 euro. Reken in Nederland op een enorme BPM-boete om er gele platen op te mogen zetten. Er worden slechts 10 exemplaren van de LFT-C gebouwd, van de Coupé (de Lister Thunder) zijn er 66 stuks gebouwd. Het volgende project dat op de planning van Lister staat, is een snellere en exclusievere variant van de snelle en exclusieve Jaguar F-Pace SVR.