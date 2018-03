McLaren geeft ons deze bizarre Senna GTR Concept

Track-only en fokking dik.

McLaren maakte eerder al bekend dat alle 500 exemplaren van de gelimiteerde Senna verkocht zijn. Nu laat het merk weten dat er max 75 exemplaren van een speciale circuitversie worden gemaakt, met een prijskaartje van ongeveer 1 miljoen Britse pond (ex lokale belastingen). CEO Mike Flewitt laat ons weten:

Excelling on the track underpins the heritage of the McLaren brand and is as important and relevant today as it has ever been. The track-only McLaren Senna GTR will have more power, more grip and more downforce – up to 1,000kg – than the McLaren Senna and post even faster lap times; the very limited number of customers who secure this car will be buying the closest experience you can get to a race car without actually lining up on a circuit grid.