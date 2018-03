Peugeot voorziet haar D-segmenter van scherpe tanden

Die van de oude 508 waren namelijk wat bot geworden.

En dat is niet prettig voor een leeuw. Geen goed gebit betekent in het wild geen lekker eten en dat houdt niemand lang vol. De nieuwe 508 mag met zijn vlijmscherpe units op jacht naar Insignia’s, Mondeo’s en wellicht zelfs af en toe een A4-tje.

We moeten zeggen dat Peugeot lekker werk afgeleverd heeft met de 508. We kenden het merk de laatste jaren vooral van hun joekelig grote koplampunits en cab forward designs. De nieuwe 508 ruilt het ruimtelijke idee echter enigszins in (in ieder geval qua looks) en dat bevalt ons wel. Priemende koplampjes, een kloeke grille en strakke lijnen laten de nieuwe 508 er in onze ogen meer uitzien als een moderne interpretatie van de 405 en 406 dan van de 407 en vorige 508. En dat is een goed ding.

Van de binnenkant heeft Peug ook iets aparts gemaakt, geheel volgens hun i-cockpit filosofie. Of je je hierin ook daadwerkelijk lekker voelt, zullen we eens grondig bestuderen als we een keer op pad gaan met de nieuwe 508.