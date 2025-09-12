Is deze elektrische AMG SUV bij voorbaat een flop?

Een peperdure elektrische SUV? Mercedes gaat het gewoon nog een keer proberen.

Gisteren schreven we dat Audi naar verluidt de elektrische RS6 gecanceld heeft. De reden: te weinig vraag. Andere merken in het topsegment zijn ook zeer terughoudend met het uitbrengen van dure EV’s. Zo niet Mercedes.

Mercedes komt namelijk niet alleen met een elektrische AMG GT 4-Door, ze komen op hetzelfde platform ook nog met een elektrische AMG SUV. Dit is dus geen variant van een bestaand model, maar een auto die speciaal door AMG wordt ontwikkeld. @spotcrewda heeft deze auto gesnapt bij de Nürburgring.

Ja, het is een SUV, maar of dit garantie is voor succes valt nog te bezien. Als de verkopen van de elektrische G-Klasse al tegenvallen, waarom zou deze AMG het dan wel goed doen? En over dure elektrische SUV’s gesproken: geen hond koopt de Maybach EQS SUV.

Op de spyshots valt wel op dat de auto behoorlijk laag is voor een SUV. Het wordt dus niet zo’n lomp hok als de EQE SUV en EQS SUV. Dat is in ieder geval positief. Verder is het design nog aardig goed gecamoufleerd. Het lijkt er wel op dat deze auto dezelfde ‘monobrow’ krijgt als de nieuwe CLA.

Het wordt een elektrische super-SUV, dus dat betekent dat Mercedes niet zuinig gaat zijn met het vermogen. De AMG GT XX Concept had 1.360 pk en de productieauto krijgt waarschijnlijk ook 1.000+ pk. Maar of dat genoeg is om klanten bij een Lamborghini Urus weg te lokken is nog maar zeer de vraag.

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots