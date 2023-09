Is de MG 4 Electric zo wel af?

De MG4 mist het een en ander af fabriek, maar deze Duitse toko past dat eventjes aan. Is de MG 4 Electric nu wel af?

De MG 4 Electric is een bijzonder fenomeen. De auto heeft namelijk de potentie om een enorm succes te worden. Als ze bij MG de prijzen interessant kunnen houden, althans. Daar hangt natuurlijk veel van af.

Het enige dat je de auto kan verwijten is dat het allemaal een tikkeltje generiek overkomt. Echt een ‘eigen’ design heeft ‘ie niet. Een beetje zoals veel Japanse auto’s in de jaren ’80 en Zuid-Koreaanse auto’s in de jaren ’90 daar ook mee te kampen hadden.

Upgrades

Een oplossing heeft MG nog niet echt. In hun configurator kun je voornamelijk de uitvoering kiezen en vervolgens de kleur. Dat is het wel een beetje. Dus dan is het eventjes wachten op wat aftermarket-specialisten gaan doen met de auto.

Voor vandaag is het de Duitse toko H&R die aan de slag ging. H&R is een bedrijf dat voor praktisch elke auto wel upgrads in de aanbieding heeft. Ze focussen zich voornamelijk op onderstellen en aanverwante upgrades.

In dit geval is er gekozen voor verlagingsveren in combinatie met andere velgn. Daarbij is te zien gek hoog de standaard MG4 eigenlijk is. Want in dit geval is ervoor gekozen om de auto voor met 30 millimeter te verlagen en 25 millimeter aan de achterzijde.

MG 4 Electric nog niet helemaal af

Alsnog is er een flinke ruimte tussen de wiel en de wielkasten. H&R is waarschijnlijk niet verder gegaan omdat je anders te weinig bewegingsruimte hebt voor de dempers. Wellicht dat ze op een later moment terugkomen met een schroefset.

Vervolgens is er een setje andere velgen gemonteerd. Het is niet helemaal duidelijke wélke velgen het zijn, maar de kleur steekt goed af bij het donkergrijs. Het heeft zo wel een beetje M4 GTS-vibes.

Nadelen zijn er ook. Het grootste nadeel is dat er nu alleen nog maar veren zijn voor de MG4 met achterwielaandrijving. Graag zien we wat meer upgrades die ook op de snelle variant passen, de MG4 XPower (die in Nederland slechts 43 mille kost)

H&R maakt ook antirollbars (onze Audi A6 duurtester had die), schroefsets en spacers. Dus wellicht dat ze daar nu mee bezig zijn. Kun je je elektrische hete hatchback helemaal afmaken. Tot dan zul je het met deze moeten doen.