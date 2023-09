Verstappen vindt P2 niet erg: “trend die we vaker zien”

Max Verstappen vindt het niet erg om geen pole position te hebben.

Het was een klein beetje een deceptie gisteren. De kwalificatie van de GP van Italië was weer typisch de GP van Italië. Dat betekent dat de underdog ineens een kans heeft. Dat komt door twee dingen: ten eerste is het een baan waarbij je voornamelijk volgas gaat, downforce is niet extreem belangrijk.

Ten tweede: mede door reden 1 is het maar een heel erg korte race. Dus 1 klein foutje (voor de koploper in de pitstop bijvoorbeeld) kan enorme consequenties hebben. Zeker als er een safetycar komt, zorgt dat voor veel commotie.

0,013 seconden

Maar wat was er nu gisteren aan de hand? Verstappen heeft de snelste auto op de rechte stukken dit jaar en Monza bestaat uit veel rechte stukken. Toch pakte Sainz pole position. Nipt (0,013 seconden!), maar toch. Sinds wanneer is de auto van de Scuderia Ferrari sneller? Nou, niet. Dat laat Verstappen weten na afloop van de kwalificatie.

Het was niet heel erg verrassend. Ze waren vorig jaar hier ook al snel. Ook als je kijkt naar hun achtervleugel, zie je dat deze geoptimaliseerd voor Monza, terwijl onze vleugel – zeker voor één rondje – niet het meest optimaal is. Maar in de race moet het beter voor elkaar zijn. Dus het is niet zo heel erg schokkend allemaal. Max Verstappen, heeft er duidelijke vertrouwen in.

Verstappen vindt het niet erg

Het is een trend die we vaker zien dit jaar en ook het jaar ervoor zagen. Als de auto voor de kwalificatie optimaal is afgesteld, is deze dat niet echt voor de race het geval en vice versa natuurlijk.

Met name bij de GP van Hongarije van dit jaar was dat te zien. In de kwalificatie had Verstappen moeite met de RB19, maar in de race was de auto onverslaanbaar.

Een ander ding: bij Ferrari hebben ze speciaal voor Monza een nieuw type achtervleugel meegenomen. Monza is natuurlijk de thuishaven voor de Tifosi en het scharlakenrode team uit Maranello. Dit is waar het moet gebeuren, dus hebben ze een zogenaamd ‘low drag’-achtervleugel met minimale downforce. Vandaar dat de SF-23 op de rechte stukken enorm snel was. Red Bull daarentegen was in de Lesmo’s en Variante Ascari sneller.