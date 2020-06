Is de nieuwe 4-serie zo beter te pruimen?

Je moet misschien eerst nog even bekomen van de normale BMW 4-serie, maar hier is ook al de 4-serie met M-Performance Parts.

Vanavond kregen we dan eindelijk de veelbesproken nieuwe 4-serie te zien, met gigantische grille en al. De meningen waren verdeeld: de een vindt hem nog steeds aartslelijk, de ander vindt hem eigenlijk best geslaagd. Ondergetekende schaart zich bij het laatste kamp.

Je hebt nu nog de gelegenheid van mening te veranderen. BMW deelt namelijk vanavond ook meteen foto’s van een extra dikke versie. Degenen die de 4-serie in standaard uitvoering nét niet vonden, vinden deze misschien wel geslaagd. Of juist nog lelijker, dat kan natuurlijk ook.

Hoe dan ook, de 4-serie die we hier zien oogt een stuk agressiever dan de reguliere 4-serie die we eerder vanavond zagen. Dat is te danken aan de M-Performance-afdeling. Zij hebben hun complete catalogus op deze auto gegooid.

Het lijkt er op dat deze catalogus aardig dik is. We zien onder meer M8-achtige sportvelgen, striping en de nodige carbon onderdelen, inclusief een spoilerlipje. Ook al het chrome is vervangen door carbon. Dat geldt dus ook voor de omlijsting van de grille, waardoor deze nog groter lijkt dan hij al was. De aandacht wordt wel afgeleid door de gapende luchtinlaten en de canards aan de zijkant, dat scheelt dan weer. Het interieur is ook nog opgeleukt, met een sportstuur en extra carbon.





Dit is niet alleen qua uiterlijk de dikste 4-serie van dit moment, maar ook op motorisch vlak. Dit is namelijk de M440i xDrive met een zescilinder die 374 pk en 500 Nm koppel produceert. Met een 0-100-tijd van 4,5 seconden kom je daarin al weinig te kort. Desondanks is het wachten natuurlijk nog op de 510 pk sterke M4. Daarvoor moet je nog wel even geduld hebben tot september.

Hoeveel de M-Performance onderdelen voor deze nieuwe BMW 4-serie moeten kosten is nog niet bekend. In de praktijk zul je weinig auto’s tegenkomen die er zo uit zien als het exemplaar op de foto’s. Er zullen namelijk niet veel klanten zijn die écht alles aanvinken.