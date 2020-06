Audi komt met nieuw elektrisch vlaggenschip

Audi kondigt een ambitieus project aan onder de naam Artemis.

Audi wil vaart achter de ontwikkeling van elektrische auto’s zetten. Aan kersverse CEO Markus Duesmann de taak om dit voor elkaar te boksen. Duesmann volgde in november onze eigen Bram Schot op.

Audi laat nu weten dat ze hiervoor een nieuwe afdeling in het leven hebben geroepen. Deze afdeling krijgt de projectnaam Artemis. Hun eerste taak? “Snel en niet-bureaucratisch een nieuwe ‘halo car’ voor Audi ontwikkelen.”

Audi focust, net als de rest van de Volkswagen Groep, met deze afdeling op elektrische auto’s. “Met 75 geplande elektrische auto’s tegen 2029 vergen alle elektro-inspanningen momenteel de volledige capaciteit binnen de Volkswagen Groep,” zegt Duesmann. Daarnaast richt Audi zich met het Artemis-project ook op verregaand autonoom rijden. Deze afdeling heeft dus eigenlijk de taak om dé Audi van de toekomst vorm te geven.

Audi wil dus vooral snel en efficiënt te werk gaan met de ontwikkeling. Hoe snel gaan we dan een concreet resultaat zien? Audi laat weten dat we het mysterieuze nieuwe model begin 2024 kunnen verwachten. Dat duurt nog wel even, maar ze zijn ook nog maar nauwelijks begonnen. Een beetje haast kan daarom geen kwaad.

De leiding van het project wordt toevertrouwd aan Alex Hitzinger. Hij was tot op heden verantwoordelijk voor autonoom rijden voor de Volkswagen Groep (lees: Audi). De Duitser heeft hij meegewerkt aan het elektrische auto-programma van Apple. Daarvoor werkte hij onder meer bij Cosworth, Red Bull, Toro Rosso en het LMP1-programma van Porsche. De beste man heeft dus een interessante carrière tot dusver.

Het Artemis-project kun je ook een beetje zien als een experiment. Als het goed blijkt te werken, zal het namelijk ook door de andere merken van Volkswagen worden toegepast. Deze manier van werken is namelijk bijzonder ‘agile’ (aldus Audi), en daar zijn managers dol op.

Wat ook interessant is: Audi spreekt van een ‘halo car’. Het nieuwe model moet dus het vlaggenschip c.q. uithangbord van het merk worden. Betekent dit dat Audi deze auto boven de A8 positioneert? Wordt het een vervanger van de A8? Er zijn nog veel vragen. We vertrouwen erop dat Audi hierover meer los zal laten voor het 2024 is.

Foto: de Audi E-Tron Concept, waarvan de productieversie naar verwachting dit jaar nog onthuld wordt.