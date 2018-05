Is de nieuwe BMW M5 zo wel te pruimen?

Even discussiëren.

De vele comments van @viezefreddyw over de G30 5-serie zal ik nooit vergeten. De vaste AB-reaguurder kan niet wennen aan deze generatie 5-serie en ik kan me daar zeker in vinden. Ook de nieuwe M5, de F90, maakt op geen enkele mogelijke manier hebberig.

De M5 First Edition zag ik voor het eerst in Frankfurt in 2017 en later enkele andere varianten in maart in Genève. Nope, nog steeds een vreemde eend in de bijt. Met een donkere kleur moet ik echter mijn mening bijschaven. Bij BMW Abu Dhabi Motors staat momenteel deze F90 M5 in de kleur Azurite Black. Een tint van BMW Indvidual die met een meerprijs kan aangevinkt worden in de configurator.

De zwarte kleur met een blauwe waas pakt goed uit op de M5. De lijnen van de zakensedan zijn iets minder opvallend, waardoor het allemaal wat minder druk lijkt. Helaas worden de rode reflectoren op de achterkant zo weer wel heel zichtbaar (lelijk!). Het bruinlederen interieur maakt echter een hoop goed. Verder beschikt de 600 pk sterke 5-serie over carbon details in het interieur en een alcantara hemel. Not bad.

Fotocredit: BMW Abu Dhabi Motors via Facebook