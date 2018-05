BOEM! Volgend jaar méér inhalen in de Formule 1

De commissie en teams hebben gezamenlijk een nieuwe set zalige regels aangenomen.

De afgelopen weken ging het woord rond dat de F1 Commission samen met de tien verschillende teams zouden gaan stemmen over nieuwe regels om het inhalen te bevorderen. Op de laatste dag van april zou er over de toekomst van de Formule 1 besloten worden. Gisteren, dus, kregen de teams de kans hun stem uit te brengen om last-minute aanpassingen aan te brengen aan het format van de koningsklasse. Vandaag maakt de Formule 1 de uitkomst van de stemming bekend en de resultaten kunnen we eigenlijk alleen maar toejuichen.

De veranderingen luiden als volgt:

1. Minder complexe voorvleugels

2. Minder complexe brake ducts, zonder kleine vleugels en aerodynamische delen

3. Bredere, diepere achtervleugels

Craig Scarborough geeft ons vast een kijkje op hoe de auto’s er volgend jaar mogelijk uit gaan zien.

Okay, om eerlijk te zijn staan alleen de eerste twee aanpassingen aan de regels mij aan. Simpelere aerodynamica aan de voorzijde van de auto betekent immers dat de Formule 1-wagens elkaar gemakkeljker kunnen volgen, omdat de dirty air hen minder dupeert. De coureurs zullen vooral de vruchten van deze veranderingen plukken op circuits waar er écht dicht op elkaar gereden moet worden om in te halen, zoals Melbourne. De huidige aerodynamische regels hebben minder invloed op de auto’s op circuits als Bahrein en Bakoe, zoals we in de races dit jaar wel zagen.

De bredere diepere achtervleugels zijn eveneens een poging om de auto’s elkaar beter te laten volgen, maar een neveneffect hiervan is dat de DRS tegelijkertijd ook krachtiger wordt. Dat is dus redelijk dubbelop, aangezien de auto’s elkaar door de simpelere aerodynamica in theorie beter zouden moeten kunnen volgen, en ze de openklappende achtervleugel dus minder nodig hebben. Teveel (en vooral te makkelijke) inhaalacties liggen dus in het verschiet.

De regels zijn echter niet helemaal zonder slag of stoot tot stand gekomen. De huidige ‘wetgeving’ binnen de Formule 1 dicteert namelijk dat slechts vier teams vóór het invoeren van het voorstel hoeven te zijn, mits de FIA, de F1, sponsoren en promotors achter het initiatief staan. Laat het nu net zo zijn dat dit precies de situatie was. Naar verluidt waren enkel Force India, Williams, Mercedes en, ironisch genoeg, Alfa Romeo Sauber voor het invoeren van de regels. Daarnaast worden de regels voor 2019 pas daadwerkelijk ingevoerd wanneer de World Motor Sport Council ermee akkoord gaat. Hoewel dit normaliter slechts een formaliteit is, zou Ferrari mogelijk hun vetorecht kunnen gebruiken om het initiatief te blokkeren. Uiteraard hopen wij dat dit niet het geval gaat zijn.

De nieuwe aerodynamische regels voor 2019 komen in navolging van eerdere aankondigen over brandstofverbruik en zijn een voorloper voor de meer ingrijpende veranderingen die we in 2021 kunnen verwachten.