Duitser met Golf moet ruim 200.000 Euro betalen voor parkeerticket

Parkeren is ook in Duitsland duur. Een oosterbuur moet nu ruim 200.000 Euro betalen voor het parkeren van zijn Volkswagen Golf V.

Wij klagen wel eens over de parkeerkosten in Amsterdam, maar in Duitsland kunnen ze er ook wat van. Een Duitser is formeel ruim twee ton in Euro’s verschuldigd voor een jaar lang parkeren bij het vliegveld in Berlijn. Bij Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt, onder veelvuldige vliegers ook wel bekend als BER, staat namelijk pal voor de voordeur al zo lang een Golf V TDI te staan.

Natuurlijk is er hier iets geks aan de hand, alleen weet niemand nog precies wat. Mede omdat de Duitse politie zich een beetje opstelt als de Nederlandse politie en een /care doet. De Polizei is niet geïnteresseerd in de kwestie omdat de auto ‘op privéterrein’ staat en dus niet onder haar jurisdictie valt. Juist ja. Neem nog een donut.

Het vliegveld is inmiddels wel geïnteresseerd in het verhaal, maar dat heeft dus vrij lang geduurd. De auto is officieel niet opgegeven als gestolen en heeft een plaat uit Hannover. De laatste bestuurder is klaarblijkelijk met enige spoed uitgestapt, daar er nog wat resten van een impromptu lunch in de auto liggen.

De kosten voor parkeren zijn op de premium plek vlak voor de ingang 10 minuten niks. Maar daarna begint de meter te tellen met 23 Euro per uur. Dat is dus 552 Euro per dag. Houd dat een jaar vol en er staat twee ton open. In principe moet het niet zo lastig zijn dunkt ons om de eigenaar te identificeren. Maar ja, mag dat als de auto niet gestolen is opgegeven?

Het bedrijf dat in principe recht heeft op de betaling en de parkeerplaats uitbaat, heeft er een hard hoofd in ooit het geld te zien. Zij stellen op typerend nuchtere Duitse wijze vast dat dat ‘afhangt van of men de eigenaar vindt en van hoeveel geld die heeft’. Joh. Denk jij dat de eigenaar de auto even vergeten is en deze weer op komt eisen? Laat het weten, in de comments! Of speculeer in welk land deze zich nu bevindt en wat ‘ie aan het doen is natuurlijk…