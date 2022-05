Is dit de coolste SUV ooit gebouwd?

De coolste SUV ooit gebouwd is een boud statement. Maar deze jarige job doet serieus mee!

Veel autoliefhebbers hebben een mening over crossovers en SUV’s. Het zijn logge auto’s die voornamelijk gekocht worden voor het imago en de uitstraling. Alle functionaliteiten van een crossover kun je namelijk prima in een andere (en objectief betere) auto krijgen. Op zich is het ook logisch: ouderen zijn er gek op, want je hebt een hoge instap. En wie kopen nieuwe auto’s? Inderdaad, de ouderen. Populair, voor ouderen en zwaarlijvig: dat is nooit cool.

Maar sommige SUV’s zijn wel degelijk cool. Dan is er ook een coolste SUV ooit. Eentje die daar aanspraak op maakt is de Toyota 4Runner 40th Anniversary Edition. Natuurlijk, de Land Cruiser is ook enorm gaaf, maar dat is tegenwoordig een enorm apparaat. De 4Runner is net even wat compacter en wendbaarder.

Coolste SUV

De 4Runner begon ooit de personenversie van de Hilux, tegenwoordig is het de personenversie van de Tacoma. De 4Runner 40th Anniversary Edition is een speciale editie om de 40-jarige verjaardag te vieren van de midsize SUV.

Dat is een beetje voorbarig, want die verjaardag is er pas over dik anderhalf jaar. De uitwerking ervan is erg gaaf: veel retro-elementen zonder dat het te erg wordt.

De 40th Anniversary is gebaseerd op de SR5 Premium (dat is al een dikke uitvoering). De 40th Annivesary onderscheidt zich met andere badges, de grille met bronzen T O Y O T A-letters erin, 17 inch bronzen lichtmetalen velgen met offroad banden, bronzen logo’s, dakspoiler en uiteraard spatlappen.

Maar wat de auto zo cool maakt, is de striping. Het zijn namelijk de strepen van TRD, Toyota Racing Development. In de jaren ’70 en ’80 kon je an deze strepen een snelle Toyota herkennen (zie afbeeldingen boven).

Eén aandrijflijn

Tegenwoordig is de 4Runner in Azië, Amerika en Australië niet aan te slepen. Op dit moment smult het kopende publiek van offroaders als de Mercedes-Benz G-Klasse, Land Rover Defender, Ford Bronco en Jeep Wrangler.

De Toyota 4Runner past ook in dat rijtje. Het is nog een echte SUV, dus met inschakelbare vierwielaandrijving, lage gearing en ladderchassis. Je kunt met een 4Runner dus daadwerkelijk in het terrein (erg goed) uit de voeten.

Qua motor is er maar een optie. Dat is een 4.0 V6 met zo’n 270 pk. Deze is gekoppeld aan een vijftraps automaat. Klinkt dat allemaal erg ouderwets? Ja. Absoluut. Dat is ook precies de bedoeling. Deze auto’s zijn ontworpen om altijd en overal inzetbaar te zijn de komende 30 tot 50 jaar. Niet om aan ultra-strenge EU-emissie-eisen te voldoen.

De Toyota 4Runner 40th Anniversary Edition zal dan ook niet in Nederland leverbaar zijn. Eigenlijk heel gek, want in principe is dit de laatste auto die je hoeft te kopen. Dat is pas duurzaam!

