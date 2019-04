Is dit de dikste Range Rover van het moment?

Het is zomaar eens mogelijk.

Wie het niet zo heeft op de mate van luxe die Range Rover standaard te bieden heeft en liever een ruigere SUV voor de deur zet, zal in Overfinch altijd de oplossing vinden. De Britse specialist weet zijn weg wel te vinden met de grote wagens uit het eigen land. Dat dit zo is, bewijst Overfinch maar weer met zijn nieuwste project. De Velocity is als vanouds een retedikke machine.

Aan de buitenzijde vinden we de grootste aanpassingen. Het is hier waar de Britten zich zonder schaamte hebben vergrepen aan de auto. Het overgrote deel van het plaatwerk bestaat voortaan uit koolstofvezel. Overfinch heeft zich met name gericht op het uitbouwen van de koets. Zo zijn de bumpers aanzienlijk in omvang toegenomen, zien we enorme luchtinlaten en maken features als een diffuser, 23″ velgen en een spoiler hun opwachting. Als klap op de vuurpijl is alles in de zeer sinistere tint gehuld, om maar even extra te benadrukken dat het om een machtige bolide gaat.

Het interieur van de grondig aangepaste 5.0 Supercharged moeten we niet achterwege laten. Net als de buitenkant is ook de binnenzijde op fraaie wijze zwart gekleurd. Overfinch heeft de Velocity bekleed met ‘Ebony Black’ leer. Op de foto’s oogt het al indrukwekkend, voor de klanten zal het zo mogelijk nog interessanter worden. De tuner heeft namelijk een groot aantal opties beschikbaar gesteld.