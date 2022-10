Jos Verstappen: “Hoop dat dit pas het begin is”

Jos Verstappen hoopt dat dit voor Max Verstappen pas het begin is na wederom een mijlpaal.

En weer pakte Max Verstappen een mijlpaal vandaag. Niks lijkt de Nederlander kunnen stoppen dit jaar. Gridstraffen, slechte starts, matige pitstops, de Nederlander trotseert het allemaal en wint alsnog alle races. Nou ja, bijna alle races dan. Van de nu negentien verreden grote prijzen dit jaar, won onze held er dertien.

Het is een fenomenale prestatie en een evenaring van het record dat Vettel en Schumacher nu delen met Verstappen voor meeste zeges in een jaar. Verstappen heeft echter nog drie kansen om dit record nog te breken. Nu moeten we zeggen dat onze held de eerste is die zal zeggen dat het record hem ook wat minder doet, daar er nu meer races op de kalender staan.

Vettel won in 2013 dertien van negentien races. Schumacher won zijn dertien races in 2004, toen er slechts achttien GP’s op de kalender stonden. Alleen Trulli, Raikkonen, Montoya en Barrichello (2x) pakten races af van de rode baron. Slechts als Verstappen ook nog de laatste drie races wint, doet hij het ook percentueel gezien (marginaal) beter dan de Duitser.

Hoe dan ook was Jos Verstappen na de race in zijn nopjes. Uiteraard merkte hij op dat de pitstop niet helemaal vlekkeloos verliep. Maar Max heeft daarna netjes zijn banden gemanaged en alsnog de zege naar huis gereden. Bij kwaliteitsmedium Viaplay merkt Jos op:

We hebben het de moeilijke weg gedaan. Ik wist wel dat hij nooit op zou geven. Natuurlijk was het met die pitstop even moeilijk. Op een gegeven moment kwam hij wel weer in de ‘swing’. Hij kan wel heel hard pushen, maar dan houden de banden het niet tot het einde. Hij moest het echt opbouwen. Toen was hij er klaar voor, dat hebben we gezien. Veel beter gaat het niet worden. Als je dertien wedstrijden kan winnen in een seizoen, dat is extreem en we hebben nog drie wedstrijden te gaan. Jos Verstappen, weet dat er geen maat staat op Max Verstappen

Ook Christian Horner heeft alleen superlatieven over voor Max, ondanks dat hij tijdens de race niet zo blij was met diens negativiteit op de radio. Volgens Horner zit er een honger in Max die hij nog nooit eerder gezien heeft. Max ontpopt zich inderdaad als een echte veelvraat en dat roept de vraag op waar dit alles eindigen gaat. Jos Verstappen hoopt in ieder geval dat het pas het begin is:

Ik hoop eerlijk gezegd dat dit pas het begin is. Jos Verstappen, roept diep van binnen al ’tien, tien, tien!’

Waarvan akte. De concurrentie mag de borst natmaken…