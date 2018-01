Ford Edge ST is de heetste crossover ooit

Nou, fijne donderdag dan maar.

Hij mag in ons land misschien amper verkopen, in de Verenigde Staten is de Ford Edge een van de best verkochte crossovers van het land. Voor het nieuwe modeljaar krijgt de verkoopknaller een lichte facelift en, nog belangrijker, een heuse ST-versie. Want dat is blijkbaar wat deze crossover nodig had.

De opgefriste Edge is vannacht onthuld voor de gezichten van het bedoelde publiek: Amerikanen. Met de Detroit Auto Show op het oog pakt Ford al relatief vroeg in de week uit, enkele dagen voordat de beurs van start kan gaan. De Edge krijgt voortaan standaard een 2-liter EcoBoost in het vooronder die 5 pk extra levert, evenals een achttraps automaat. De voorzijde van de auto krijgt een bredere grille voor een sportievere look, terwijl de achterzijde iets wordt strakgetrokken met de komst van nieuwe LED-lampen en plek voor dubbele-uitlaten.

Het meest trots is Ford echter op hun volledig nieuwe Edge ST, waarmee het totale aantal performance auto’s in hun vloot naar acht groeit. De Edge ST krijgt al zijn vermogen van een 2,7-liter EcoBoost V6 die goed is voor een kleine 340 pk en 515 Nm aan koppel. Stevige cijfers voor een auto waarin grotendeels voetbalmama’s rijden, maar dit is dan ook ‘Murica.

Ondanks dat Ford momenteel zeven andere wagens onder de Performance vleugel heeft, is de Edge ST de eerste crossover ooit die aangepakt wordt door Ford Performance. Onder het mom “als je het doet, doe het dan goed” lieten ze de auto niet als een exacte kopie van het standaard model door het leven gaan. Hierom krijgt de Edge ST een eigen unieke grille, speciaal voor hem aangepaste ophanging, krachtigere remmen, betere stoelen en standaard all-wheel drive.

Volgens Ford is de Edge ST de krachtigste in zijn segment. De auto moet deze zomer in de showrooms verschijnen, voor een vooralsnog onbekend bedrag. Of wij hem in Nederland ook zullen krijgen is nog niet duidelijk. Persoonlijk zie ik geen reden, aangezien er in 2017 slechts 47 Ford Edges werden verkocht. Om dan nog meer geld te gaan vragen voor een auto die mensen toch al niet willen zou mijn insziens hoogst onlogisch zijn. Hoe dan ook zou @casperh er graag eens eentje testen, Ford.