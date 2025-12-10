Vernieuwde Opel Astra is hier, met LED-feestje op de neus

De Astra heeft een opfrisbeurt gekregen.

Wat had die Opel Astra toch hard een facelift nodig. Nee hè? Zoals we vorige maand al bij de aankondiging schreven, voelt de Astra nog hartstikke fris. Maar dat weerhoudt Opel er niet van om de auto te faceliften. Vandaag krijgen we de vernieuwde Astra voorgeschoteld.

De meest in het oog springende wijziging is de verlichting op de neus. Rondom het logo zien we nu vier LED-strepen die een soort kompas vormen. Dit gaan we ongetwijfeld op meer Opels terugzien. Het logo is zelf ook verlicht. En als je goed kijkt zie je ook dat dit het vernieuwde logo is wat Opel in 2023 voor het eerst liet zien. Dit zat nog niet op de Astra. De Vizor – het zwarte gedeelte tussen de koplampen – is voor de rest intact gebleven.

Opel heeft ook de voorbumper is opnieuw getekend en de auto van nieuwe velgen voorzien. Hoewel er voor de rest weinig aan het design veranderd is, oogt de Astra toch weer een stukje moderner, of deze facelift nu nodig was of niet.

Ergonomische stoelen in de nieuwe Astra

In het interieur zijn nu standaard de IntelliSeats te vinden, die voorheen alleen op de hogere uitrustingsniveaus te krijgen waren. Optioneel kun je ook nog ergonomische stoelen met AGR-certificering krijgen. Lekker voor je rug.

Op technisch vlak zijn er geen hele schokkende wijzigingen. Alleen de Astra Electric krijgt een grotere 58 kWh accu, die was hiervoor 54 kWh groot. Met de nieuwe accu kom je 454 kilometer ver volgens de WLTP, 34 kilometer meer dan voorheen. Toch mooi meegenomen.

Als je de vernieuwde Opel Astra in het echt wil bekijken, dan kan dat over een maand op de Autosalon van Brussel. Daar vindt de wereldpremière plaats.