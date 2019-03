Is dit de leukste F-Type tot nu toe?

Bruut met hoofdletter B.

De Jaguar F-Type is nu een aantal jaren onder ons en met regelmaat komen er nieuwe varianten op basis van de sportieve Brit. Niet alleen van Jaguar Land Rover zelf, maar ook onder tuners. Dit is de nieuwste creatie van Lister die in gelimiteerde oplage gemaakt gaat worden. Het project gaat schuil onder de naam LFT-C.

De LFT-C kun je zien als de F-Type SVR en dan nog een stapje verder. Eerder kwam de tuner al met de LFT-666, dit was de coupé waar Lister 99 exemplaren van heeft gemaakt. De ‘C’ in de benaming staat dan ook voor Convertible. Met slechts 10 stuks voor ogen is deze LFT-C een tikke exclusiever.

De gepeperde F-Type levert 675 pk. Het dakloze V8-monster doet het sprintje naar 100 km/u om en nabij de drie seconden en de topsnelheid ligt boven de 330 km/u. Het uiterlijk is lekker agressief met een carbon splitter en diffuser. Niet dat de F-Type het nodig had, maar Lister voorzag de cabrio tevens van een nieuw uitlaatsysteem.

In het Verenigd Koninkrijk gaat Lister de LFT-C verkopen voor 139.000 pond. Dat is omgerekend 160.000 euro. In de zomer moeten de eerste exemplaren klaar zijn voor levering.