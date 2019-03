Volvo gaat nog meer lol bederven

Echt iedereen is de Sjaak.

Soms krijgen we van die berichten binnen dat we ons afvragen: welke datum is het eigenlijk? 1 April? Met name Volvo heeft er een handje van om bijzondere berichten de wereld in te sturen. Zo waren de Zweden een van de eerste merken die aankondigden om de dood aan de diesel te verklaren, dat alle aandrijflijnen geĆ«lektrificeerd zullen worden en als klap op de vuurpijl gaat Volvo al zijn auto’s voorzien van een begrenzer die bij 180 km/u een einde aan de lol maakt. Om met Hans Teeuwen te spreken: “En zo pakken ze je je hobby’s af!”

Nu gaat Volvo niet proberen te voorkomen dat je je ex-vriendin lastig gaat vallen met een lege viskom. Nee Volvo komt een feature op hun nieuwe sleutel. Het apparaat wordt de ‘Care Key’ genoemd. De sleutel is de logische stap na het begrenzen van nieuwe Volvo’s vanaf 2020. De Volvo Care Key is de sleutel die je meegeeft aan beginnende bestuurders, vrouwen , Carglass monteurs, of de valet service.

Volvo benadrukt dat het bedoeld is voor jonge bestuurders met te weinig ervaring. Met deze sleutel hoopt Volvo zijn auto’s nog veiliger te maken. Een nobel streven. Nu vragen wij ons alleen af of dit wel gaat werken. De gemiddelde Volvo-bestuurder heeft destijds nog op Joop den Uyl kunnen stemmen, dus de kans is groot dat juist het kroost beter weg kan met ‘al die elektronica’. Waardoor zoonlief alle pk’s top zijn beschikking heeft en pa niet harder dan 100 km/u kan rijden. De sleutel wordt standaard op alle Volvo’s van 2021. Het idee is overigens niet nieuw.

Veel supercars hebben een zogenaamde ‘Valet Key’ waarmee de motor op een ander programma loopt en minder vermogen levert. De eerste auto met een dergelijke sleutel was de Chevrolet Corvette ZR-1 in 1990. Weet je dat ook weer. Toevalligerwijs heeft de de V8 bijna evenveel vermogen en koppel als de T8-aandrijflijn van Volvo.