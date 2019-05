Is dit de mooiste speelgoedauto ooit gebouwd?

Wij denken van wel.

Speelgoedauto’s, modelauto’s, skelters: ze worden in alle soorten en maten gebouw. In veel gevallen gaat het om massaproductie voor speelgoed, maar ook in deze branchetak vinden zijn er niches te ontwaren. Soms zien we modelauto’s voorbijkomen die fraaier zijn dan menig echte auto. In sommige gevallen ligt de vraagprijs ook iets hoger. In dit geval kan het niet anders dan dat de speelgoedauto die je op de afbeeldingen ziet duurder is dan pak hem beet een nieuwe Fiat Panda.

Het is een speelgoedauto in de zin dat het geen echte auto is en bedoeld voor kinderen. Het feit dat de details bijzonder fraai zijn en de auto geveild wordt bij RM Sotheby’s, doet het ergste vermoeden voor de prijs. Het is een replica van de Ferrari 250 California Spider. Zoals je kunt zien is het resultaat verbluffend mooi. De koplampen, mistlampen en achterlichten functioneren daadwerkelijk. De auto is zelfs voorzien van klassieke spaakvelgen.

In een echte 250 GT huist een 3.0 V12, die natuurlijk nooit past in deze auto. Maar er zit geen (gaap!) elektromotor in het vooronder. Nee, onder de kap tref je een 110 cc viertaktmotor aan. Deze is gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie met drie versnellingen plus een achteruit. Uiteraard heeft deze auto ook achterwielaandrijving, sterker nog: de auto is uitgerust met een sperdifferentieel! Zo kunnen Boudewijn-Jan, Lodewijk-Bob en Roderick-Pepijn vrolijk driften op de rotonde van de oprit.

Maar de details gaan verder. De kinderauto is voorzien van onafhankelijke wielophanging en heuse Brembo-remmen. De pedalen zijn verstelbaar, zodat alle kinderen erin passen. Naar het schijnt is deze speelgoed auto van Roger Vadim geweest. Zijn grootste wapenfeit is dat hij getrouwd was met Brigitte Bardot én Jane Fonda. Let wel: in hun ‘goede’ jaren! Met Bardot was hij gehuwd van 1952 tot 1957, Jane Fonda was zijn eega van 1965 tot 1973. De auto wordt geveild op 25 mei.