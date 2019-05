Best verkochte auto ter wereld telkens minder vaak met V8

This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend.

Vergeeft u ons de dramatische intro. Het zijn de eerste vier regels uit het nummer ‘The End’ van de The Doors. Het nummer werd onsterfelijk bij Francis Ford Coppola’s meesterwerk Apocalypse Now.

Wat er aan de hand is: de V8 verkeert in zwaar weer. De meest briljante motorconfiguratie ooit ontworpen lijkt dan echt zijn laatste tijd te hebben gehad. In Europa hebben we hier al langer mee te maken. Sterker nog, in Nederland ben je al een hele jongen als je BMW voorzien is van een viercilinder, want zelfs in een luxe 4 Serie lepelen ze zo’n Joris Driepinter.

Gelukkig konden we altijd rekenen op de inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Die denken logisch na en kiezen voor échte duurzaamheid en opteren voor een onverwoestbare V8 in hun pickup. Conservatief is het ware duurzaam, zeg maar. Echter blijkt zelfs dat die doelgroep de V8 minder geïnteresseerd is in de V8. Het is nu zelfs zo erg dat Ford in zijn Essex-fabriek in Canada de productie van de welbekende Coyote V8 motoren moet terugschroeven.

De 5.0 V8 kennen we onder andere uit de Ford Mustang. In dit geval gaat het voornamelijk om de waanzinnig populaire Ford F-150. Voor lange tijd was de V8 de standaard-motor voor dit voertuig, maar nu niet meer. Gelukkig is de reden tweedelig. Aan de ene kant kiezen klanten telkens vaker voor de zescilinder EcoBoost motoren, zoals in de SVT Raptor. Die leveren net zoveel vermogen en koppel (soms zelfs meer), maar zijn iets zuiniger.

Dat is voornamelijk voor klanten die de F-150 gebruiken om mee te rijden voor dagelijks gebruik. Dus in plaats van een SUV hebben ze een F-150. Dan is die V6 al meer dan voldoende. Voor een kleiner gedeelte van de F-150 klandizie is juist de 5.0 V8 niet voldoende. Die werken daadwerkelijk met hun pickup en verlangen enorm veel kracht. Voor hen is er sinds kort een 7.3 liter V8 beschikbaar. Deze is gek genoeg ook zuiniger dan de 5.0 V8. Vanwege het vele vermogen en met name het enorme koppel dat bij lage toeren beschikbaar is, hoeft de motor minder hard toe werken.

Voor de mensen die hier écht geen zin in hebben: geniet ervan zolang het kan. Ford heeft inmiddels al hybride F-150’s aangekondigd en zal in samenwerking met Rivian gaan werken aan volledig elektrische varianten van de F-150.