Wat de Proceed en Levante met Mazda te maken hebben

Meer dan je denkt.

Laatst werd ik na het boodschappen doen bij de plaatselijke Albert Heijn bijna aangereden door een Kia. Niet zomaar eentje, maar een heuse Proceed. Je weet wel, zo’n Mercedes-Benz CLA Shooting Brake-achtige auto. Sterker nog, het is eigenlijk een schaamteloze kopie van die CLA. Ware het niet dat de Proceed eigenlijk fraaier is dan het origineel.

Ok√©, het gaat nu niet om de looks van die auto, maar we gaan het even hebben over de naam: Proceed. De eerste Kia met die naam kwam in 2006 op de markt als de Kia Cee’d (fabriekscode: ED) De altijd lollige Jeremy Clarkson maakte daar ‘Kia Cee-apostrophe-d’ van. In 2012 kwam de tweede generatie Cee’d (fabriekscode: JD) en inmiddels zitten we al op de derde generatie (fabriekscode: CD). Wat het meest opvallend is aan het nieuwe model, is de naamgeving. Ze hebben de leestekens eruit gehaald: het is nu Kia Ceed en de Pro_Cee’d heet nu Proceed.

Daar ging het een beetje kriebelen voor ondergetekende, want Proceed is van huis uit geen naam van Kia, maar van Mazda. In het verleden zijn er drie generaties Mazda Proceed geweest. In het kader van auto-educatie op de zondagmiddag nemen we ze met je door.

Mazda Proceed (BUD61)

In de jaren ’60 waren de meeste Japanse automerken nog maar net opgericht. De meeste auto’s werden gebouwd voor de thuismarkt. Zoals je nu ziet bij Chinese en Indiase merken zijn dat voornamelijk hele nuchtere auto’s voor basaal vervoer. Auto’s waar men wat aan heeft en auto’s waar men mee kan werken. Van een model werden vaak heel veel carrosserievarianten gebouwd. Vierdeurs sedans, tweedeurs sedans, stationwagons en pickups kwamen veel voor. Mazda had een modellijn van compacte pickups, die onder de noemer B-Series of Proceed verkocht werden.

Mazda Proceed Marvie

Ondanks dat veel compacte pickups officieel nog Mazda Proceed heetten, werd de naam B-Series vaker gebruikt. Van deze versie kwam in 1991 ook een personenwagen variant, de Mazda Proceed Marvie. Dit was een vijfdeurs en vijfzits terreinauto, met een flinke kofferbak.

De auto was eigenlijk een voorbode op de moderne SUV’s. Ondanks de terreinwaardigheid van deze auto kocht men de Proceed Marvie met name vanwege de stoere looks. De auto was leverbaar met de meest afgrijselijke stickersets. Neem het Mazda niet kwalijk, dat was hoe men het nu eenmaal deed in de jaren ’90. Optioneel kon je de Mazda Proceed Marvie ook krijgen met houtinleg voor de bagageruimte, net zoals de Mercedes-Benz CLS Shooting Brake dat later ook zou krijgen.

Mazda Proceed Levante

Mocht je denken dat deze auto bekend voorkomt, kan dat kloppen. De auto is in feite niets meer dan dan een Suzuki Vitara met een andere badge. Deze generatie Vitara (FT) werd aangeboden onder veel verschillende namen: Geo Tracker, Pontiac Sunrunner (ja, echt), Santana 350 en dus ook Mazda Proceed Levante. Maserati was dus zelf ook niet het eerste met die naam. De Proceed Levante werd enkel verkocht op de Japanse markt en was leverbaar als korte (driedeurs) en met lange wielbasis en vijf deuren. In ruil daarvoor kreeg Suzuki de beschikking over de ‘RF’-turbodiesel motor, zodat het de Vitara kon aanbieden met zelfontbrander.

Deze generatie Proceed bleef tot 1998 in productie. Logisch, want de Suzuki Vitara werd immers vernieuwd. De Mazda Proceed kreeg geen opvolger. Daarmee stierf de naam ‘Proceed’ uit totdat Kia hem weer ging gebruiken.