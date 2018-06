Geef je kids de stance die ze verdienen

Bro, my car is so low I can't even use it!

In deze competitieve wereld wil je je kinderen alle voordelen geven die ze kunnen krijgen om een mooi plekje voor zichzelf te veroveren in de maatschappij. Dat begint al op jonge leeftijd, want er is geen plek ter wereld waar de pikorde zo belangrijk is als op het schoolplein. We hebben weleens vaker over producten geschreven die de streetcred van je kind een beetje kunnen opveizelen, zoals een kart op basis van een Barbie-auto. Maar, ik denk dat we nu het ultieme speelgoed gevonden hebben waardoor jouw kleine spruit respect afdwingt bij al zijn of haar peers. Maak kennis met de creaties van Kidstance, een bedrijf dat de speelgoedauto van je afstammelingen tuneert.

Het idee op zich is simpel, Kidstance heeft zich het gedachtengoed van Pimp my Ride eigen gemaakt en past dit vervolgens toe op de wereld van de nieuwste generaties. Immers, als een getunede auto goed is voor de sociaal-economische status van volwassen, waarom zou dat dan niet gelden voor toekomstige volwassenen?

Met dit in het achterhoofd bieden ze een compleet tuningsprogramma aan voor trapauto’s. Verlagingssets, lift-kits, airride, speciale verf, extra toffe lampen, bodykits, een diffuser voor extra downforce, pornojetsers, pompende audio, het is allemaal verkrijgbaar. Op verzoek pakt Kidstance ook het hele interieur aan, al is de prijs van die behandeling op aanvraag. Een beetje zoals dat ook bij bijvoorbeeld Brabus gaat dus.

In de gallery check je een aantal auto’s die Kidstance al gemaakt heeft. Zoals je ziet richten ze zich vooral op geijkte modellen van Porsche, Bentley en Lamborghini. Na het zien van de plaatjes wil je waarschijnlijk ook direct contact opnemen met deze genieën. Dat kan via hun website, waar je tevens een uitgebreide prijslijst vindt van alle mods. Inclusief verschepen erbij kom je al snel uit op een paar ruggen per auto. Maar ach, kan je een prijskaartje plakken op die grijns op het gezicht van je koter?