Is dit de origineelste Porsche van het internet?

De origineelste Porsche van het internet is, eh, origineel!

Ondergetekende komt geregeld op Porsche-meetings, zowel op Nederlandse als Duitse. Als je moet kiezen tussen die twee, ga naar de Duitse. Niet alleen zijn die groter en voorzien van veel beter eten en drink (worst en bier), maar zijn de Duitse Porsche-fans net even wat liberaler. Nederland is een land waarbij een modificatie aanbrengen aan je auto moeilijk geaccepteerd wordt. Origineel is veel meer beter! Lang leve de grijze middenmoot!

Dat bekrompen denken beperkt je wereld enorm natuurlijk. Want niets is toffer dan een auto naar je eigen smaak afstemmen. Sowieso moet je nooit rekening houden met de smaak van anderen, daar wordt jouw wereld immers niet beter van.

Origineelste porsche van het internet!

Wat dat betreft hebben we groot respect voor het project wat je hier op de foto’s ziet. Het is namelijk een, eh, ja, wat is het eigenlijk? De auto begon zijn leven als een Porsche Boxster van de 986-generatie uit 2000. In de meeste gevallen is vrij duidelijk wat de bedoeling is van de modificaties. Dan zie je al welke auto model heeft gestaan. In dit geval hebben we geen idee.

Volgens de advertentie betreft het een 911 GT3 RS WideBody, maar ook ‘GT3 Porsche GT2 RS Style’. Net als Porsche hebben ze gewoon elke mogelijke badge erop geplakt en is het een uniek model geworden. Aan de voorkant hebben ze het nog keurig gedaan. Een 996 Turbo-esque bumper met een in carrosseriekleur meegespoten lip eronder, keurig. De koplampen zijn zelfs behoorlijk elegant opgelost. Persoonlijk kunnen we de originele lampen wel waarderen, maar als het anders moet, is dit prima.

De ‘ P O R S C H E’-badge op de neus is episch en hilarisch. Echt, dit moet je niet parkeren naast een donkergrijze 911 Carrera 4S met zwarte wielen, dan zet de eigenaar ‘m meteen ergens anders neer. De enorme wielen vallen niet helemaal lekker in de wielkasten. Aan de zijkant zien we stickers met ‘GT3 RS’. OK….

Ook een G T S

Dan de achterzijde, die is en heel erg breed en voorzien van 991-esque achterlichten. Dat niet alleen, het logo dat je normaliter op de voorklep ziet, huist nu aan de achterzijde. Daaronder zien we de letters ‘G T S’ Oh, een soort down-badge ten opzichte van de zijkant.

Niet ten opzichte van de motor, ondanks dat er nu een nieuwe motor in ligt. Het is een 3.4 liter boxer, waarschijnlijk eentje uit de 996 van de eerste lichting. Tja. Volgens de verkoper is het een ‘performance’-motor, zonder katalysatoren. Dat lijkt erop dat het gewoon de Boxster-motor is die niet door de keuring komt. Niet door de APK en niet door de goedkeuring van de OEM-liefhebbers.

De auto heeft anderhalve ton gelopen, maar er zit een versere motor in met slechts 80.000 km. De verkoper in kwestie wil er echt heel erg graag 39.995 dollar voor hebben voor deze origineelste Porsche van het internet.

