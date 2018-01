Doodrijdster verzwijgt epilepsie, krijgt zware straf

Autoblog duikt nog verder in de juridische misère.

Na de ontuchtpleger van zojuist was er nog meer autogerelateerd rechtszaak-nieuws vandaag. Het gaat om de geruchtmakende zaak uit 2014, waarbij een vrouw in een groene Peugeot 206 cc (aankoopadvies) een 23-jarige Poolse vrouw en 29-jarige Poolse man doodreed alvorens zelf in de plomp tot stilstand te komen.

Dit tragische voorval dat zich voltrok in Hellevoetsluis kreeg een staartje toen bleek dat de vrouw kampte met epilepsie. Dat feit op zichzelf was niet het grote issue; talloze mensen begeven zich op een verantwoorde manier in het verkeer met zoiets. De brokkenpilote bleek echter al twee keer eerder een ongeluk gehad te hebben waarbij de aandoening een rol had gespeeld en dit had zij vervolgens verzwegen. Dat laatste rekent de rechter haar zwaar aan:

De verdachte kende haar beperkingen, maar negeerde die met minachting voor de veiligheid van anderen.

Het hielp de zaak van de inwoonster van Rockanje verder ook niet dat ze enkele dagen na het dodelijke ongeval wederom aangetroffen werd achter het stuur van een auto, ondanks dat haar rijbewijs uiteraard was ingetrokken.

Dat de verdachte een dag na het dodelijk ongeval weer in de auto is gestapt, getuigt van een volstrekte veronachtzaming van de verkeersveiligheid en de veiligheid van medeweggebruikers.

De vrouw is nu veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijke celstraf. Daarnaast is haar rijbewijs voor vijf jaar ingetrokken. Opvallend is dat deze straf veel zwaarder uitvalt dan de strafeis van het Openbaar Ministerie, dat zes maanden geëist had. Wellicht zien we hier de eerste tekenen van het beleid om verkeersaso’s keihard aan te pakken.

Image-Credit: 206 CC uit het archief ter illustratie