Is dit heiligschennis of wel?

Alsof je een zonnebrilletje tekent op de Mona Lisa.

Er zijn zo van die dingen die je niet doet. Een Arabier kruisen met de knol van de overburen om te kijken wat het resultaat zal worden. Een 18 jaar oude Speyside Single Malt mengen met Sprite. Of ingaan op de uitnodiging om tafelheer/dame te zijn bij De Wereld Draait Door. Dat doe je gewoon niet. Wat je ook niet doet, is ook maar iets verbeteren of veranderen aan een Mercedes SL ‘Pagode’. Misschien wel één van de mooiste cabriolets ooit gebouwd. Daar blijf je van af. Brabus, toch wel een grootheid op het gebied van tuning doet het onderstaande met een Pagode:

Inderdaad, helemaal niets. Gewoon terug naar nieuwstaat, that’s it. En misschien is dat zelfs al te veel tornen aan het origineel, het is niet erg om een auto mooi oud te laten worden. Daar denken ze bij Carlex héél anders over. Wat ze namelijk gedaan hebben, is onvergeeflijk. De Poolse interieur-specialisten zijn compleet losgegaan op het binnenste van een Pagode. Alsof de lokale linedance-club eroverheen is gegaan. En vervolgens de voltallige cast van Bonanza. Het is wanstaltigheid ten top.

Nu moeten we eerlijk zijn, het is wel vakmanschap. Er is over nagedacht, het leer ziet er an sich fraai uit en ze zijn consequent geweest. Nu weten we dat Carlex het ook veel minder erg kan doen. Jammer dat ze een verkeerde auto hebben gekozen voor dit leder-thema. Bij een oude G-Klasse is het wel geinig en bij deze McLaren is het zelfs een gave upgrade. Maar bij deze kitscherige cowboy ledercombinatie laten wij graag aan ons voorbij gaan.