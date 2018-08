Deze Volkswagen is geen wagen voor het volk

Althans, niet het plebs. Voor deze VW dient de knip getrokken te worden.

De Volkswagen Amarok is zo’n typische bedrijfsauto voor de particulier. We zullen het even kort toelichten. mocht je op zoek zijn naar een pick-up omdat je een vloot van 100 stuks nodig hebt voor een (overheids-)bedrijf, dan vertelt het verstand je dat een Toyota HiLux net even de betere keuze is. Maar mocht je een eigen strandtent runnen, dan is de Amarok een interessante keuze. Het interieur is meer als dat van een personenauto en je hebt keuze uit een range van smeuïge V6 TDI-motoren. Een beetje de VW Transporter onder de pickups, zo u wilt.

Dat betekent dat meer dan voldoende vraag is naar mogelijkheden om jouw Amarok af te stemmen naar je individuele smaak. Uiteraard kun je aankloppen bij tuners als ABT Sportsline en MTM. Maar mochten die aanpassingen niet ver genoeg gaan, biedt Carlex uitkomst. Deze Slowaakse helden hebben zich laten gaan op de verrassend snelle Amarok en dít is het resultaat. De Volks-Tractor werd voorzien van een dikke bodykit, extra beschermende lak en diverse donkere stickers voor dat jaren ’90 ‘Tribal’-effect.

Het fraaist zijn echter de wielen. Geen chromen 28″ spinners, maar relatief kleine 18″ velgen met enorme dikke BF Goodrich banden eronder, maatje 265/60! Niet bijzonder extreem, maar het feit dat deze banden daadwerkelijk ‘wangen’ hebben doet ons deugd. Uiteraard is Carlex ook bezig geweest met het interieur, natuurlijk. Het moet je smaak zijn, maar Carlex weet wel wat extra sjeu aan het ietwat zakelijke interieur toe te voegen.

Dan nu het grootste nadeel: de prijs van dit alles. In Duitsland betaal je net geen 14.000 euro voor het totaalpakket. Voor dat geld heb je de ‘Amy’, zoals Carlex de verbouwde Amarok noemt, voor de deur staan. Wel ben je verzekerd, want er worden slechts ‘500’ exemplaren van gebouwd. Persoonlijk klinkt dat als een bijzonder ambitieus aantal, maar zeg ‘Gelimiteerde Oplage’ en men koopt alles tegenwoordig.