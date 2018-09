Nieuwe i30 N Fastback is bootylicious

Net even wat meer 'sjeu' vanaf de heupjes...

De Hyundai i30 N kennen we natuurlijk allemaal als een uitstekende Hot Hatch. Sterker nog, tijdens de laatste Autoblog redactieborrel duurde het even wat biertjes, maar het uiteindelijk kwam het hoge woord er bij Hot Hatch connaisseur avant la lettre CasperH het hoge woord eruit: zijn favoriete hot hatch op dit moment is een Hyundai. Ondertussen zijn we enkele Hot Hatches verder, maar het feit blijft dat de i30 N een indrukwekkende automobiel is.

Wat misschien afbreuk doet aan de auto zijn de looks. De voorkant ziet er vrij serieus uit met een grote bumper met grote luchtinlaten, maar aan de achterkant ziet de auto er vrij generiek uit. Hyundai heeft naast de i30 hatchback en i30 stationwagon ook een ‘Fastback’ in de aanbieding en die ziet er al een stuk appetijtelijker uit. Hyundai heeft nu deze twee met elkaar verenigd zodat wij aan u kunnen presenteren: de nieuwe Hyundai i30 N Fastback!

In technisch opzicht is de Fastback gelijk aan de hatchback. Onder de kap huist een 2.0 liter viercilinder met turbocompressor. Deze levert 250 pk en 353 Nm. Met een tijdelijke overboord is zelfs 378 Nm beschikbaar. 0-100 km/u is geslecht in 6,4 seconden en de topsnelheid is begrensd op de welbekende 250 km/u.

Een stapje hoger staat de i30 N Performance. Deze heeft dezelfde 2.0 liter motor aan boord. Echter, bij de ‘Performance‘ krijg je meer, eh, performance. 275 pk om precies te zijn. Het koppel blijft onveranderd 353 Nm, evenals de overboord functie. Qua topsnelheid scheelt het (natuurlijk) helemaal niets, maar met de i30 N Performance zit je wel sneller op de 100 km/u: 6,1 seconden duurt het slechts.

Met de i30 N Fastback is al het eerste record gevestigd. Van Rome naar Parijs in slechts 8 minuten en 19 seconden. Het schijnt dat er twee dorpen in Denemarken zijn met die naam. De race werd gehouden tussen Gabrielle Tarquini en Thierry Neuville. Tarquini is een toerwagen-held en Neuville is zijn Belgische collega. Een soort Stoffel Vandoorne, maar dan met een contract voor 2019. Tarquini won de race.

De i30 N Fastback beleeft zijn debuut op de Salon van Parijs. Wat de i30 N Fastback gaat kosten is vooralsnog niet bekend.