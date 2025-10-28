Vertrek Elon Musk bij Tesla weer een stapje dichterbij

Of Elon Musk echt zijn biezen pakt bij Tesla is nog maar de vraag.

Het is onrustig in Teslaland. Elon Musk zou Tesla kunnen verlaten als zijn nieuwste megabeloningsplan niet wordt goedgekeurd. Dat schrijft voorzitter van de raad van bestuur Robyn Denholm volgens Reuters in een brief aan aandeelhouders, in aanloop naar de jaarlijkse vergadering op 6 november.

De discussie over een mogelijke vertrek van Musk begon als een dreiging op X vorige week, maar begint nu serieuze vormen aan te nemen aangezien het nu een onderwerp is binnen het bedrijf zelf.

Elon Musk = Tesla

Volgens Denholm hangt de toekomst van Tesla nauw samen met de aanwezigheid van Musk. Zijn tijd, talent en visie zouden cruciaal zijn voor de volgende groeifase van het bedrijf, aldus de voorzitter. De aandeelhouders hebben een plan gepresenteerd gekregen om Musk te paaien, zodat hij nog minstens 7,5 jaar aan het roer blijft staan van het merk.

Deze hele discussie draait om een astronomisch prestatiegerichte bonus dat, als alle doelen worden gehaald, neerkomt op een waarde van maar liefst 1 biljoen dollar. Dat is duizend keer een miljard dollar. Om maar aan te geven hoeveel geld dit is.

De deal is niet zomaar een bonusje. Musk zou twaalf tranches aan aandelenopties krijgen, elk gekoppeld aan krankzinnig ambitieuze doelstellingen. Denk aan een marktkapitalisatie van 8,5 biljoen dollar. Dat is ongeveer acht keer de huidige waarde van Apple. Ook vormen grote doorbraken op het gebied van zelfrijdende technologie en robotica onderdeel van de doelstellingen. Je kunt in elk geval niet zeggen dat ze een gebrek aan ambitie hebben daar bij Tesla.

Ja Elon nee Elon

Volgens Denholm is het pakket nodig om Musk’s belangen te verankeren bij die van de aandeelhouders. Ze roept investeerders ook op om drie langzittende bestuursleden te herverkiezen, mensen die Musk al jaren door dik en dun steunen. Niet iedereen is daar echter gerust op. Het zijn toch een beetje Trump-praktijken om alleen nog mensen om je heen over te houden die ja-en-amen zeggen.

Het Tesla-bestuur ligt al jaren onder het vergrootglas vanwege de nauwe banden met Musk. Critici beweren dat Denholm en haar collega’s eerder loyaal zijn aan de CEO dan aan de aandeelhouders. Dat werd eerder dit jaar nog pijnlijk duidelijk toen een rechtbank in Delaware Musk’s eerdere beloningspakket uit 2018 ongeldig verklaarde. De rechter oordeelde dat die deal “onrechtmatig” was toegekend door bestuurders die niet onafhankelijk genoeg waren.

Het huidige voorstel is dus een poging om dat eerdere fiasco recht te trekken. De grote vraag is of beleggers het pikken. De enorme invloed van Elon Musk op het bedrijf staat al langer ter discussie en niet alle aandeelhouders denken er hetzelfde over.

Of Musk daadwerkelijk zou opstappen, blijft natuurlijk de vraag. De miljardair staat bekend om zijn theatrale dreigementen en weet als geen ander hoe hij druk kan zetten. Toch zal het vooruitzicht van een Tesla zonder Musk menig belegger zenuwachtig maken. Zijn naam, visie en charisma hebben de afgelopen jaren immers net zoveel waarde gecreëerd als de auto’s zelf. Een vertrek van Musk heeft sowieso op de korte termijn een negatief effect op het aandeel Tesla. En dat maakt de aandeelhouders natuurlijk wel zenuwachtig.

De komende weken beloven dus spannend te worden. Op 6 november moeten de aandeelhouders beslissen: geven ze Musk zijn bizarre bonus, of riskeren ze dat de visionair achter Tesla zijn biezen pakt? Pak de popcorn er maar bij.