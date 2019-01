Iedereen kan nu Schumacher’s mooiste F1-auto kopen

Althans, 99 van jullie.

In de circuswereld van de Formule 1, die zo vol zit met karikatuurlijk figuren en rotsvaste meningen, is het bijzonder dat in menig lijstje van mooiste bolides ooit gemaakt de Jordan 191 fier bovenaan prijkt. De door Gary Anderson ontworpen machine was misschien niet de snelste van zijn tijd, het apparaat veroverde wel degelijk de harten van een grote schare fans. Vandaag de dag verdient de auto bij veel liefhebbers nog altijd een speciaal plekje, mogelijk op de rand van de schoorsteen.

Hoewel de auto zeker herinnerd kan worden om zijn uitzonderlijk fraaie vorm en kleurstelling, is de Jordan 191 tevens de auto waarmee Michael Schumacher tijdens de Grand Prix van België zijn debuut mocht maken. De rijzende ster kreeg dat jaar slechts één kans om uit te komen in de Formule 1 en deze greep hij met beide handen aan. Hoewel Eddie Jordan op dat moment niet per se overtuigd was van de kwaliteiten van de Duitser, gaf Mercedes (waar Schumacher destijds onder contract stond) het altijd in geldnood zijnde Ierse team ruim anderhalve ton voor zijn debuut. Het team had uitgerekend op Spa-Francorchamps een opening, omdat de ervaren Belg Bertrand Gachot ineens de gevangenis in moest.

In aanloop naar de Grand Prix wist Schumacher Jordan van zijn talent te overtuigen door tijdens zijn test op Silverstone bloedsnel over het circuit te razen. Hetzelfde deed hij later in België. In de kwalificatie was Schumacher liefst zeven tienden sneller dan zijn teamgenoot Andrea de Cesaris en daarmee parkeerde hij zijn auto op P7. Met zijn puike kwalificatie evenaarde Schumacher het beste resultaat dat het team dat seizoen had neergezet. In de race ging het echter minder. Ondanks een haarfijne start waarbij posities werden gewonnen, moest hij in de eerste ronde al opgeven door een kapotte koppeling.

Precies de auto waarmee Michael Schumacher zijn voet binnen de deuren van de Formule 1 wist te krijgen, is nu op een schaal van 1:8 gemaakt door ACME. De fabrikant heeft de auto tot in het kleinste detail nagemaakt. Hierdoor is de prijs niet misselijk: het schaalmodel kost 4.495 dollar. In de lente komt het verzamelobject, waarvan slechts 99 stuks gemaakt zullen worden, op de markt.