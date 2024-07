Kwalificatie Formule 1 Engeland: ouderwets 1-2tje voor Mercedes

Maar als Max Verstappen niet op Pole staat in Engeland, waar staat hij dan wel na de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen?

De derde race in drie weekends. Ongekende weelde. Deze week is de beurt aan Silverstone om het F1 circus te verwelkomen. Wie is het snelst op de traditie-baan der traditie-banen?

Q1

En daar gaat ‘ie weer, die Perez. Op een vochtige baan glibbert de Mexicaan het gravel in. Dat kon ‘ie nou net niet gebruiken. Er gaan immers geruchten dat Ricciardo misschien toch nog Checo kan gaan vervangen. Een rode vlag zwaait.

Daarna gaat ook Max Emilian even langs de baan. Niet ideaal maar hij gaat door als elfde. De Alpines roken een Franse pijp. Zij liggen er allebei uit, net als Scandi-duo Magnussen en Bottas. En Perez dus. Crikey

Q2

Een opdrogende baan betekent dat aan het einde iemand het bokje gaat zijn die dan geen lekkere ronde rijdt. Het is in dit geval Charles Leclerc die eruit vliegt. Dat gaat niet lekker bij Ferrari de laatste tijd. En ook eigenlijk vooral niet bij Leclerc. De Monegask leek Sainz onder de knie te hebben. Maar door wat pech en foutjes, staat hij nu ook morgen toch weer achter de Spanjaard op de grid. Ook Sargeant, Tsunoda, Zhou en Ricciardo liggen eruit. Hulkenberg is weer eens door naar Q3, net als Albon. Ook de twee Astons vinden we weer eens terug in de laatste sessie.

Q3

Van Max Verstappen hebben we nog geen heldendaden gezien. En die komen er ook niet in Q3. De Nederlander doet niet helemaal voor pole en gaat op voor P4. Wie oh wie is dan wel de gevierde man? Het gaat tussen drie Britten. Alle Britten dus, behalve de Britse Thai. Die eindigt als negende.

Het is uiteindelijk Russell die na zijn zege van vorige week naar P1 gaat. Hamilton is voor eigen publiek tweede. En Norris gaat naar P3. Piastri is vijfde en Hulkenberg gaat met de geupdatete Haas naar P6. Sainz is slechts zevende, dus ook hij gaat niet bijzonder hard met de Ferrari. De Aston van Stroll en Alonso zijn respectievelijk achtste en tiende.