Nieuwe Audi R8 LMS GT2 kost 338.000 euro

Inclusief die geweldige atmosferische V10.

Het gonst al een tijdje omtrent geruchten betreft de Audi R8. De meeste geruchten werden overigens door de heer Oliver Hoffmann (de grote baas van Audi Sport) in het leven geroepen. Dat er nog wel degelijk leven in de onlangs gefacelifte R8 zit, blijkt uit het feit dat Audi de doeken heeft gehaald van de nieuwe Audi R8 GT2.

Het is de nieuwe raceauto voor de krantenteams. Dat betekent dat iedereen die een raceteam heeft met voldoende geld, zo’n Audi kan kopen. Over voldoende geld gesproken: deze Audi R8 LMS GT2 moet 338.000 euro kosten. Let wel, dat is de prijs voor zonder belastingen. BPM zal niet een issue worden, aangezien dit geen straatlegale auto is.

De R8 LMS GT2 is volgens Audi Sport geschikt voor de GT2 klasses, maar ook voor de betere trackdays. Denk aan oorden als het Ascari Race Resort, alwaar mensen in een fraaie omgeving lekker in hun nieuwe bolide hun racing-skills kunnen bijschaven. Dat kan natuurlijk ook met deelname aan de Junkyardrace, maar dat terzijde.

De R8 GT2 wordt enkel aangedreven op de achterwielen. Voor de aandrijving zorgt een 5.2 liter grote tiencilinder. Deze levert maar liefst 640 pk. Uiteraard maakt ook deze sportieve auto zijn debuut tijdens het Goodwood Festival of Speed. De Audi R8 LMS GT2 is de vierde klanten-raceauto en zal in 2020 aan de start verschijnen. Je kan bij Audi ook aankloppen voor een klantenauto uit de GT3, GT4 of TCR raceklasses.