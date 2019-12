UK verkiezingen: aandeel Tata schiet omhoog

De Britten pakken eindelijk door met de Brexit.

Een autobouwer heeft graag zekerheid. Een autofabrikant plant immers járen vooruit. Het ontwerpen, testen, laten goedkeuren, produceren én marketeren van een auto lukt natuurlijk niet in een paar weken tijd. Wat dan niet helpt, is als je thuisland ineens besluit uit de Europese Unie te stappen. Eerst was je er zeker van dat je je auto’s gemakkelijk kon verkopen aan 27 markten én dat je ook uit die 27 markten werknemers kon halen, om zomaar iets te noemen. JLR dacht dan ook dat een verkeerde Brexit-deal zou kunnen leiden tot het verlies van tienduizenden Britse banen.

Maar wat is er erger dan het moeten ontslaan van tienduizenden mensen? Niet weten óf je ze wel daadwerkelijk moet ontslaan. Dat was namelijk wat er de laatste jaren in het Verenigd Koninkrijk zich heeft afgespeeld. In eerste instantie had het land eind maart uit de EU moeten treden, in het afgelopen jaar is dit tweemaal uitgesteld tot 31 januari 2020. Maar eerst moesten de Britten nog één laatste keer naar de stembus (de tweede keer sinds het referendum), zodat zij konden laten horen wat ze nou eigenlijk wilden.

Het resultaat is simpel: de Conservatieve Partij haalde onder leiding van Boris Johnson een absolute meerderheid waardoor de Brexit nu écht een feit lijkt te zijn en op 31 januari door zal gaan. Dit nieuws zorgde waarschijnlijk voor een opluchtingsgevoel bij JLR, het aandeel van moederbedrijf Tata Motors schoot na de eerste resultaten namelijk zes procent omhoog, zo schrijft onder meer Money Control. Hopelijk kan de rust bij JLR weer wederkeren en kunnen ze nu eindelijk zwarte cijfers schrijven?

