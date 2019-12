Zoveel Battista’s komen naar Nederland

Krijgen wij ze allemaal?

1900 pk, 2300 Nm, een startprijs van zo’n 2 miljoen euro. De meeste cijfers van de Pininfarina Battista zijn duizelingwekkend groot. Een cijfer die niet zo groot is, is dat van de productie: de Italianen gaan namelijk maar 150 exemplaren van deze elektrische hypercar in elkaar schroeven. Dat maakt het een extreem exclusieve auto, al was het niet bekend hoeveel van deze auto’s naar Nederland zouden komen.

In de BNR Nationale Autoshow heeft Arjen van Beek van autodealer Louwman Exclusive gezegd hoeveel dat er zullen zijn: vijftig auto’s zijn voor de Europese markt bestemd, Nederland krijgt twee tot drie stuks. De Battista – die volgens de importeur sneller dan een Formule 1-auto is – zal je dus niet vaak tegenkomen op de snelweg.

Tegelijkertijd zei Van Beek wel dat komende auto’s van het merk wél meer te zien zullen zijn. Deze hypercar is namelijk bedoeld als halo-car, eentje die het merk meteen goed in de schijnwerpers moet zetten. Hierna moeten SUV’s en GT’s volgen. Als we die Pininfarina SUV’s negeren is dat hartstikke goed nieuws. Deze nieuwe modellen moeten meteen een stukje goedkoper worden dan de Battista en in het prijssegment van Bentley en Rolls-Royce vallen.

De Pininfarina Battista is de eerste auto van het merk. Voor de aandrijflijn, batterijen en het chassis werkt Pininfarina samen met Rimac. De Battista kan in minder dan twee seconden de 100 km/u aantikken, tien seconden later zit de auto aan de 300 km/u. De auto moet 450 km meekunnen met de 120 kWh-accu, al zegt het bedrijf niet onder welke norm dit is getoetst. De auto moet in 2020 in productie gaan.

Voor deze aflevering van De Nationale Autoshow waren Meindert en Wouter op de Masters of LXRY-beurs, waar ze ook spraken met Polestar en Pon Luxury Cars. De beurs is nog tot en met maandag in de RAI te Amsterdam te bezoeken.