JLR: “tienduizenden banen weg na verkeerde Brexit-deal”

Doem en verderf aan de andere kant van Het Kanaal.

Waar een aanzienlijk deel van de Britten de Brexit aanvankelijk nog zag als een stap in de goede richting, zien ook zij nu in dat het een vrij idioot idee was. Veel anders kunnen we niet verwachten, want inmiddels zijn zelfs de politici die het plan bedachten teruggekomen op hun woorden.

Nu we aan de vooravond staan van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, beginnen talloze belangrijke figure in het land de hitte aardig onder de voeten te voelen. Zo ook bij Jaguar Land Rover. De CEO van het concern, Ralf Speth, sprak deze week op een conferentie met de Britse Premier, Theresa May, en uitte daar zijn zorgen over de Brexit.

Speth is momenteel vooral bezorgd over het idee dat zijn bedrijf niet meer in staat is auto’s te bouwen, als er na een verkeerde Brexit-deal geen vlotte doorvoer van goederen meer bestaat. Dit in het licht van recente ontwikkelingen binnen de conservatieve partij van Theresa May. Hoewel Auntie May met haar zogenaamde Chequers Brexit-plan mikt op een deal waarbij vrij verkeer van goederen kan blijven bestaan – May is er op uit banen te beschermen – voelen haar hardcore Brexit partijgenoten hier weinig voor.

Mocht Groot-Brittannië niet in staat zijn de door May beoogde voorstellen te verwerken in de Brexit-deal, dan kan dit dus eenvoudig resulteren in het verlies van tienduizenden banen in de Britse autoindustrie, waar momenteel meer dan 850.000 mensen actief zijn. Groot-Brittannië is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de toevoer en distributie naar en van de rest van de wereld, maar met name binnen de Europese Unie. Door een verkeerde Brexit-deal zal dit niet mogelijk zijn.

“A thousand (jobs were) lost as a result of diesel policy and those numbers will be counted in the tens of thousands if we do not get the right Brexit deal. Currently I do not even know if any of our manufacturing facilities in the UK will be able to function on the 30th (of March).”

Groot-Brittannië is momenteel hard bezig met het organiseren van een deal, daar ze officieel op 29 maart 2019 uit de Europese Unie zullen stappen. Mogelijk komt er volgende maand al een oplossing, anders volgt er uiterlijk later dit jaar een deal. (Bron: Reuters)