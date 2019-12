Verstappen verkoopt zijn oude F1-helm

Schijnt net zoveel waard te zijn als een Volkswagen Polo

Tijdens een Formule 1-race kan het voor een leek lastig zijn om de verschillende coureurs op het circuit van elkaar te kunnen onderscheiden. Natuurlijk, de bolides van de afzonderlijke renstallen zijn eenvoudig te spotten, maar of het nou Verstappen of Albon is die achter het stuur zit, kan soms lastig zijn om te zeggen. Iets wat daarbij kan helpen, zijn de helmen van de coureurs. Het is dan ook zaak dat je helm als coureur Ć©cht onderscheidend is en je publiek het in een oogopslag kan herkennen. In het verleden heeft dat vele prachtige helmen opgeleverd, denk maar aan het iconische design van Ayrton Senna. Begin dit jaar leverde die helm nog ruim anderhalve ton op bij een veiling.

Een helm die waarschijnlijk een stuk minder op gaat leveren, is deze helm van Max Verstappen die via Catawiki wordt geveild. De helm heeft een donkerblauwe basiskleur, met veel rood en geel voor onder meer het logo van Red Bull. Op de bovenkant van de helm prijkt een Nederlandse leeuw, wiens ogen en wenkbrauw het logo van Max Verstappen zijn.

Wie hoopt aan de binnenkant van de helm het race-zweet van Verstappen tegen te komen heeft pech. Deze helm heeft Verstappen namelijk niet tijdens een Formule 1-race gebruikt. Het gaat hier om een mediahelm die Verstappen bij meerdere mediaevenementen heeft gebruikt. Denk aan persconferenties en sponsormeetings. Wie de helm koopt kan er overigens zelf wel race-zweet in kwijt; het hoofddeksel heeft namelijk de juiste SA90-certificatie en kan dus worden gedragen tijdens wedstrijden.

Inclusief de handtekening van Verstappen op het vizier moet de helm volgens de Catawiki-expert zo’n 15.000 tot 25.000 euro opleveren. De veiling staat nog maar een paar uur online en heeft op moment van schrijven niet eens de 3.000 euro aangetikt, het is dan ook nog de vraag of de helm evenveel waard zal zijn als een Volkswagen Polo. Benieuwd wat Verstappen zelf over zijn helm heeft gezegd? Kijk dan onderstaande video.