Is Perez zijn plek al kwijt? Deze week shoot out op Imola

Max Verstappen kan bij de volgende Grand Prix een nieuwe teammaat hebben als we de geruchtenmolen mogen geloven. Perez zou zijn plek al kwijt zijn. Deze woensdag wordt zijn opvolger bepaald via shoot out.

Sergio Perez deed gisteren op het nippertje goede zaken door P3 te pakken in de kwalificatie voor de Grand Prix in België. Dat wordt P2 op de grid, omdat polesitter Verstappen de race vanaf P11 moet beginnen. Het scheelde echter niet veel of Perez had andermaal Q3 niet gehaald. Wat heet: de Mexicaan was in Q2 drie duizendsten van een seconde sneller dan Albon. Dat voorkwam de zoveelste voortijdige exit in een kwalificatiesessie.

In het WK staat Perez inmiddels zevende. En dat is vooral te danken aan de goede resultaten die hij haalde in de eerste races van het jaar. De Mexicaan heeft minder dan de helft van het aantal punten gehaald die onze held Max heeft gehaald. Dat was vorig jaar overigens ook zo, maar dit jaar doet het pas pijn bij het team. Het scenario dat McLaren op deze manier de constructeurstitel pakt is niet langer ondenkbaar, maar eerder ‘de verwachting’.

Apart genoeg tekende Perez middenin deze nieuwe prestatiedip een nieuw contract voor nog eens twee jaar. Sindsdien is het er echter niet beter op geworden. En inmiddels wil Red Bull kennelijk echt van Perez af. PlanetF1 meldt dat er aanstaande woensdag een shoot out op het programma staat op Imola. Daar zal Red Bull dan Lawson en Ricciardo evalueren in een VCARB01 voor een plekje bij het grote team. Ook Tsunoda en Honda protegé Ayumu Iwasa zullen in actie komen (in een oude Alphatauri). Maar zij worden niet gezien als kanshebbers voor een zitje.

Dat is bijzonder want Tsunoda heeft dit seizoen veel meer punten gescoord dan Ricciardo. In feite zou hij de eerste kandidaat moeten zijn. Maar kennelijk spelen er op de achtergrond dingen die dit voorkomen. Honda speelt daar een rol in, maar onduidelijk is welke. De fabrikant geeft Red Bull naar verluidt tien miljoen per jaar, maar de partijen gaan in 2026 natuurlijk uit elkaar. Wil Red Bull niet in zee met iemand die na anderhalf jaar weg is? Wil Honda niet Tsunoda afbranden naast Max voordat hij in 2026 de plek van Stroll inneemt? Het is een bijzondere situatie.

Perez probeert ondertussen stoïcijns door te gaan onder alle commotie. Hij liet gisteren weten ‘Fuck them all’. Waarvan akte.