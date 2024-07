Vader en zoon verbranden in 911 GT3 over de grens in Duitsland

Allerminst de berichten die leuk zijn om te brengen, doch wel de realiteit. Er zou sprake zijn geweest van een straatrace, die een vader en zoon het leven heeft gekost.

En weer een crash met een snelle 911. In Duitsland is op de A44 afgelopen week een Porsche 911 GT3 de bocht uitgevlogen. Dat wil zeggen, naar verluidt is de recente neunelfer met 200 kilometer de afrit opgereden en daar vervolgens weggeglipt. Een paar honderd meter verder is de auto tot stand gekomen tegen het struikgewas aan. Maar dat is met zo’n klap gebeurd, dat de brandstoftank is opengereten. De inzittenden zijn dan ook, met de auto, verbrand.

Het is allemaal geen best nieuws dus. De politie kon de lichamen aanvankelijk niet eens meteen identificeren. Het blijkt om een vader (52) en zoon (20) te gaan. Volgens berichtgeving waren zij vermoedelijk verwikkeld in een straatrace met een Mercedes. Deze Merc vluchtte lafjes weg van de plek des onheils. Maar de bestuurder is door de politie achterhaald en van zijn bed gelicht. Er volgt verder onderzoek.

Beelden van het wrak van de 911 laten zien dat de inzittenden geen kans hebben gehad. Er is weinig meer van over behalve een rolkooi. Ook die heeft dus echter, de inzittenden niet kunnen redden. De lokale politie claimt dat hoewel nu ‘niemand anders’ betrokken is bij het ongeluk, dat risico er wel inzit bij dit soort capriolen. Het onderzoek naar het hoe en wat zal vermoedelijk nog maanden duren. Doch de slachtoffers zullen daar niet door terugkomen.