Youngtimer sedan met V8 (20K) – Autoblog Advies

Zo’n youngtimer sedan met V8 is toch veel leuker om te leasen? Maar welke moet je dan hebben?

En leaseauto is de droom van velen. Met name de mensen die heel erg hard roepen dat ze het niet willen, willen er eigenlijk wel eentje. Het is super makkelijk. In plaats van wat extra geld krijg je een auto om je werk mee te kunnen doen. Ga je er privé mee rijden, dan betaal je wat bijtelling. Van die bijtelling kun je niet een gelijkwaardige auto rijden. Dus in principe win je altijd met een leaseauto.

Voor Robbert is is het gedaan met het plezier. Jarenlang heeft hij geleased. Maar hij is nu al een aantal jaar zelfstandig ondernemer en dat gaat uitstekend. In eerste instantie heeft hij diverse bedrijfsbussen (twee Citans en een Vito) op de zaak staan en rijdt hij in een Mercedes-Benz C-Klasse youngtimer met vijfcilinder diesel. De auto heeft inmiddels het half miljoen gepasseerd en niet alles is even fris meer. Tijd voor een opvolger dus.

Youngtimer sedan met V8

Er zijn een paar belangrijke eisen: je moet mensen kunnen meenemen en die moeten een eigen deur hebben. Dus gewoon een sedan. Het hoeft geen verlengde S-Klasse te zijn (maar het mag wel), maar dat mensen in elk geval plaats kunnen nemen op de achterbank. Ten tweede mag het absoluut geen MPV of SUV zijn. Oh, en minimaal een V8 natuurlijk! Of meer cilinders, dat mag ook.

De wensen en eisen van Robbert voor een youngtimer sedan met V8 kun je hier lezen:

Huidige / vorige auto’s: Diverse C-Klasses, nu C30 youngtimer en drie bussen Koop / lease: Koop Budget: 20.000 (maar het mag zeker minder) Jaarkilometrage: 25.000 per jaar denk ik Brandstofvoorkeur: Eigenlijk diesel. Maar wil benzine ivm binnenstad Reden aanschaf andere auto: De C30 is nu echt wel op Gezinssamenstelling: 4 Voorkeursmodellen: Mercedes, mag wel een beetje ‘dik’ en fout zijn No-go merken/modellen: Sta voor alles open, zolang het maar tof is

Mercedes-Benz CLS500 (C217)

€ 17.495

2007

95.000 km

De youngtimer sedan met V8 die we allemaal een beetje collectief zijn vergeten, omdat het ook een beetje een ‘vierdeurs coupé’ is. De eerste generatie Mercedes-Benz CLS was een superchique auto de eerste paar jaar, daarna werd het een enorm foute bak. Vervolgens zit de auto (samen met de BMW 6 Serie E63) op pole position om een fraaie klassieker te worden. Dat zien we wel vaker bij de producten van Das Haus. De beste motor voor deze ‘Benz is de M119 V8. Heel veel koppel, een heel rustig karakter en een heerlijke lineaire vermogensontplooiing. Betrouwbaar ook.

Een grote ‘Hubraummotor’ is ultiem comfort. Ja, meer comfort dan een elektromotor. De versnelling boven de 200 km/u van deze auto is opmerkelijk: dit zijn écht rappe Autobahn-brenners. Een goed exemplaar vinden is niet zo heel erg moeilijk, in het land staan er voldoende bij het gerenommeerde van de YoungTimerBoerenBeweging. De uitstraling van de CLS is zéér sterk afhankelijk van de gekozen uitvoering.

Jaguar XJR (X350)

€ 19.950

2006

130.000 km

Doe als collega @nicolasr en kies voor de Jaguar! Waar met name de Duitse concurrentie niet heel erg mooi oud word, geldt dat wel voor deze Jaaaaaag. Tijdloze stijl is iets dat de Britse autobouwer goed kan. Sterker nog, deze auto heeft klassiekerpotentie. Dat kun je van de BMW 7 Serie (generatie E65) niet zeggen. De XJR heeft een 405 pk sterke V8 de bijzonder geciviliseerd is. Dit is een V8 met manieren. Het grappige is, vanwege het relatief lage gewicht (de Jaguar XJ is van aluminium) en het hoge vermogen is het een zeer snelle auto.

Het gaat te ver om te zeggen dat het een volbloed sportsedan is, maar voor zijn formaat, klasse en afkomst is de auto verrassend lichtvoetig. In het budget moet je wel goed zoeken, ze lijken iets duurder te gaan worden. Zeker met met een gunstige kilometerstand. Een Daimler Super V8 is eventueel een oplossing voor als je iets meer luxe en beenruimte achterin wenst. De Jaguar XJR heeft de korte wielbasis, de Daimler de lange wielbasis.

Audi S4 (8E)

€ 18.950

2004

90.000 km

Je kunt een youngtimer sedan met V8 ook krijgen in een kleiner pakket. De Audi S4 is lekker compact in vergelijking met de rest van dit overzicht. Het is een relatief handzame auto die ook nog eens extra tractie en best wel wat vermogen. Het is geen circuitauto of zo, maar het handzame formaat en de hoeveelheid grip maken het een bijzonder vlotte en zeer effectieve auto. Het mooiste is nog wel hoe understated de Audi S4 is.

Niemand heeft door dat deze auto uit Ingolstadt sneller is dan een 1.8T. Onderhoud is een dingetje, als je de distributieketting moet vervangen, moet het blok eruit. De distributie zit zeg maar aan de verkeerde kant. Ook voor het wisselen van een lampje, het monteren van een trekhaak of het vervangen van de ruitenwissers moet het blok eruit. Maar ja, alles in dit lijstje is een potentiële money-pit. Het gaat om dure, snelle en bijzondere auto’s van minimaal 15 jaar oud. Dan moet je altijd rekening houden met veel kosten.

Cadillac STS V8 Sport Luxury

€ 11.895

2005

95.000 km

Er is altijd het verschil tussen hoe een auto ‘nieuw’ is en hoe deze gebruikt ligt. Als occasion zijn vaak de minder bekende goden ineens een heel erg goede aanbieding. Want wat denk je van deze STS? Deze luxe Amerikaan is een nog al onderschatte auto en dat zie je terug in de prijs, 8 mille onder het budget. Het is niet zo dat deze Cadillac enorm veel meer verbruikt dan een Mercedes of noemenswaardig onbetrouwbaarder is. Het is vooral dat niemand het kent en niemand er naar zoekt.

De STS ziet er ook nog eens heel erg strak uit, ook 15 jaar later. De motor is een topper, een 4.6 liter Northstar met 325 pk. Deze klinkt net even iets discreter dan de Duitse V8’s. Het grootste (vermeende) nadeel is het interieur. Dat is eigenlijk best keurig en netjes, maar meer op het niveau van een Saab 9-3 dan een Mercedes-Benz S-Klasse concurrent. Dus nog altijd best aardig. Maar hey, voor weinig rijdt je in een dikke youngtimer sedan met V8 met Cadillac-logo! En Cadillac is toch de Rolls-Royce onder de auto’s!

Lexus LS430 President (UCF30)

€ 18.950

2004

120.000 km

Kijk, het grootste nadeel is dat je simpelweg te weinig kosten kan maken. De Lexus LS staat bekend als een van de meest betrouwbare auto’s ooit gebouwd. Dat zie je nu ook terug in de prijzen want Lexussen zijn gebruikt minimaal op het niveau van een Mercedes-Benz S-Klasse. Zoek maar eens een keurige Mercedes S430 uit 2004 op met 120.000 km en kijk naar de prijs. Is de auto beter dan een S-Klasse? Destijds absoluut niet. Maar alle dingen die de S-Klasse voorsprong gaven, zijn grotendeels verjaard.

Zijn er nadelen aan de luxe Japanner? Nou, twee. Ten eerste is het interieur beduided van een lager niveau en ambiance. Op zich niet erg, maar kijk uit met een grijs interieur. Dan heb je de huurauto-specificatie. En die V8 mag dan onverwoestbaar zijn, echt snel is de LS niet. Nu is de auto vlot zat, maar kom op, je wel met zo’n motor ook een beetje power hebben. Het stuurt al niet briljant en deint als een malle. Dus dan wil je in elk geval een beetje snel zijn, toch? Zeker met zo’n verbruik.

YOLO I: Volkswagen Phaeton W12 4Motion (3D)

€ 14.990 (Duitsland)

2007

130.000 km

We kunnen de Phaeton niet niet benoemen. OK, we zoeken naar een youngtimer sedan met V8 en dit is een W12. Maar verder perfect, toch? Deze aanvraag schreeuwt om een zo’n grote Volkswagen. Het klinkt stom, maar eigenlijk is de 3.0 diesel de best mogelijke motoroptie. Gewoon lekker cruisen. De W12 is natuurlijk machtig, maar (en dit is heel erg om te zeggen) echt snel is ‘ie niet. De aandrijflijn-verliezen, de ouderwetse versnellingsbak en het schier oneindige gewicht maken dit tot een wat luie auto.

Doe daar een luie motor bij. Het interieur is nog altijd zeer speciaal, zeker als je een vierzits uitvoering hebt. Om aan te sleutelen is het een ramp. Echt alles is complex, uniek en duur. Maar dat betekent wel dat je voldoende factuurtjes kan afboeken van de garage. Nog een voordeel: met dit het budget kun je op zoek naar hele mooie exemplaren. Overigens is de 4.2 V8 een prima alternatief op de W12 als je geen diesel wil (begrijpelijk, want slechts Euro 4).

YOLO II: Maserati Quattroporte Duo Select (M139)

€ 19.750

2005

65.000 km

Ja, hoe kan het ook anders! De Maserati Quattroporte! Dat is toch de ultieme youngtimer sedan met V8? In de range tot 20 mille vind je ze geregeld. Ze zijn tegenwoordig zo goedkoop dat je gewoon een flink bedrag kan gaan reserveren voor onderhoud. Het is een exoot met exotische techniek. Maar! Als alles werkt, is dit wel verreweg de de leukste auto. De gekke transmissie is een belangrijk issue, waar je rekening mee moet houden, check dan ook het Quattroporte-advies!

Op een vroege zondagmorgen in de zomer is zo’n Maserati verreweg de leukste auto om te rijden. Het vermogen, het geluid, het motorkarakter, de gewichtsverdeling, de hydraulische besturing: voor een sedan is dit zeer special. Voordat je naar het hele internet luistert, check even de Maserati-fora en social media groepen om te zien hoe de vork werkelijk in de steel zit.

