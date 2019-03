Wordt dit de GTI onder de elektro-hatches?

Ze zijn lekker beige daar, in Frankrijk.

In deze donkere dagen in de autowereld is het zaak voor autofabrikanten om onderscheidend te zijn. De tijd dat we allemaal in dezelfde auto reden ligt al weer jaren achter ons. De premium merken lijken redelijk safe te zitten op het moment en ook budgetmerken doen het onverwacht goed. Het is vooral de ouderwetse middenklasse die het zwaar heeft op het moment.

Peugeot lijkt zich dit te beseffen en kiest een zorgvuldig uitgekozen weg. De eerste auto van ‘Peugeot Nieuwe Stijl’ was de 508 en ook de nieuwe 208 profiteert mee van de nieuwe designtaal. Eerlijk is eerlijk, het resultaat mag er wezen. Zoals je in dit artikel kunt lezen is de Peugeot 208 een stuk stoerder, ruimer, lichter én fraaier dan zijn voorganger.

Naast diverse driecilinder benzinemotoren en diesel is er ook een e-208. Zoals de naam doet vermoeden betreft het een elektrische auto. De e-208 heeft een accupakket van 50 kWh, samen met een elektromotor die 136 pk levert (ongeveer net zoveel als de 206 GTI!) en 260 Nm koppel. Op een volle accu moet je ongeveer 340 kilometer halen. Dan moet je ‘m niet in de sportmodus zetten, terwijl je in 8,1 seconden naar de 100 sprint.