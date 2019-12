Lezersvraag: wat kan Sinterklaas voor de autoliefhebber betekenen?

Vandaag is de goedheiligman aan zet.

Het is 5 december en dat betekent dat het heerlijk avondje is gekomen. Het heerlijk avondje spendeer je misschien wel op de weg, want men verwacht vanavond traditiegetrouw de nodige files. Op tijd vertrekken dus, tenzij je Sinterklaas wil vieren met de willekeurige persoon die naast je staat in de file.

In verband met het Nederlandse kinderfeest een gepaste lezersvraag vandaag. Wat kan Sinterklaas voor de Nederlandse automobilist betekenen? Het was weer een pittig jaar voor de autobezitter met aankondigingen van nieuwe maatregelen die gaan komen. Volgend jaar gaat de maximumsnelheid overdag omlaag naar 100 km/u. Is het voor jou een cadeau als dit op 130 km/u zou blijven?

Misschien heb je wel andere prioriteiten en wil je als cadeau dat de overheid in 2020 anders gaat kijken naar de autobelastingen. Ook gaan er dingen veranderen voor bezitters van oudere diesels, daarnaast gaan autobezitters gemiddeld per provincie meer wegenbelasting betalen en aan de BPM is nog steeds niks gedaan.

Drop hieronder in de comments wat Sinterklaas op het gebied van regeltjes en wetten in Nederland jou als petrolhead cadeau zou moeten doen. Misschien dat de goedheiligman en zijn pieten in Den Haag een pamflet achterlaat met alle wensen van de Autoblog-lezers…

Fotocredit: Sint en Piet bezorgen pakjes per Audi A7 via @hhitalia op Autojunk