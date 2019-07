Dit kosten de Audi S6 en S7 in Nederland

De prijzen zijn bekend. En wat kost een S6 in vergelijking met de concurrenten?

Geen dikke achtcilinders meer, maar een 3.0 V6 TDI met turbo zijn tegenwoordig het recept voor de Audi S6 en S7. Wie liever benzine wenst zal geduld moeten hebben. Petrol power komt er in vorm van een 4.0 TFSI voor de toekomstige RS 6 Avant en RS 7 Sportback.

Audi stelde de S6 en S7 in april voor en het feit dat de S-modellen met een dieselmotor kwamen had een schokeffect voor sommigen. In Duitsland zijn ze voorlopig nog niet klaar met de op grote schaal geplaagde brandstof. We reden de nieuwe S6 Avant en is diesel echt zo verschrikkelijk dan? Wouter en Casper voorzien je hier van deskundig commentaar.

Inmiddels zijn de S6 Limousine, S6 Avant en de S7 Sportback opgenomen in de Nederlandse configurator van Audi. Dat betekent dat ook de Nederlandse prijzen bekend zijn. Even een kleine opfrisser: de diesels leveren 350 pk en 700 Nm koppel, doen het sprintje naar de honderd in om en nabij de vijf seconden en hebben een begrensde topsnelheid van 250 km/u.

Nederlandse prijzen

Het begint met de S6 Limousine. Deze is er vanaf 107.550 euro. Een klap geld, maar door het ontbreken van een achtcilinder is de nieuwe S6 enkele tienduizenden euro’s goedkoper in vergelijking met het vorige model. De S6 Avant kost je 111.750 euro en voor de S7 Sportback beginnen de prijzen bij 121.300 euro.

Belgische prijzen

In België kost de S6 Limousine (heet daar Berline) 78.780 euro. De S6 Avant kost 81.080,01 euro. De S7 Sportback is er vanaf 86.350 euro.

Wat doet de concurrentie?

De nieuwe S6 Limousine (350 pk) kun je vergelijken met de BMW M550d xDrive (400 pk) en de Mercedes-Benz E400 d 4MATIC (340 pk). De BMW heeft meer vermogen, is met 4,4 sec naar de honderd een stuk sneller, maar ook duurder. Deze 5 Serie is er vanaf 123.155 euro. De Mercedes heeft 10 pk minder in vergelijking met de Audi, maar zit met 4,9 seconden vrijwel net zo snel op 100 km/u. Met een prijs van 87.971 euro is de E-klasse het goedkoopste van dit trio.

De Mercedes is met een CO2 uitstoot van 154 g/km een stukje schoner in vergelijking met de nieuwe S6 (165 CO2 g/km) wat voor een deel de verklaring is voor een goedkopere aanschafprijs. Diesels met een uitstoot boven de 61 gram/km te maken met een dieseltoeslag van 88,43 euro per gram CO2-uitstoot. Daarnaast valt de E-klasse nét in de gunstige BPM-categorie (139 CO2 g/km tot 156 CO2 g/km), terwijl de S6 met zijn 165 CO2 g/km daar buiten komt en te maken krijgt met de duurste BPM-categorie.