Ja, echt: de Toyota Yaris is in het nieuw gestoken

De Toyota Yaris krijgt een facelift en we hopen dat je goed bent in het spelletje ‘zoek de verschillen!’

Een facelift is de makkelijkste manier om een auto fris aan te laten voelen zonder dat je er veel aan hoeft te doen. Een paar nieuwe designdetails hier en daar, techniek van andere nieuwe modellen overnemen et voilà, je auto kan er weer een paar jaar tegenaan. Het design van een facelift is soms een dingetje, want om de auto weer fris te krijgen en bijvoorbeeld in lijn met een nieuwe(re) designtaal, kan je een beresterk ontwerp enorm onderuit trappen.

Toyota Yaris facelift

Je kan ook niks doen, zoals Toyota. De vernieuwde Yaris is hier en hij… is identiek aan zijn voorganger. Qua uiterlijk dan. Er zijn maar twee manieren waarop je de nieuweling kan herkennen. De eerste is dat de tekst ‘Hybrid’ rechts achterop vervalt en er nu ‘HEV’ komt te staan. Waarschijnlijk door de komst van Mild Hybrid-systemen wil Toyota even extra benadrukken dat de Yaris écht elektrisch kan rijden.

Premiere

De andere manier is alleen zichtbaar als de koper van de Toyota Yaris na de facelift diep in de buidel tast. Bij het kopen van het topmodel Premiere Edition krijg je namelijk deze nieuwe blauwe lak genaamd Neptune Blue én een nieuw vijfspaaks design voor de velgen. Toe maar weer.

Hybrid 130

De facelift van de Toyota Yaris omvat vooral technische veranderingen. Met als belangrijkste verandering dat de ‘grote’ 1.5 Hybrid nu de basismotor is: de 1.0 en 1.5 VVT-i vervallen. Daarmee is de Toyota Yaris nu altijd Full Hybrid. Die 1.5 Hybrid werd nooit in één adem genoemd met het aantal pk (115), maar nu wel: de Yaris met basismotor heet Hybrid 115.

Dit omdat de nieuwe topmotor eigenlijk hetzelfde is als de basismotor. Een 1.5 liter grote driecilinder als benzinemotor en een grotere hybridemotor. Dit voert de Yaris op tot wel 130 pk! De grootste motor heet dan ook Hybrid 130 en wordt voorlopig de dikste aandrijving in de Yaris, GR niet meegerekend.

Je gaat er dus met 15 pk op vooruit en het verschil in Nm, van 141 naar 185, is ‘beschaafd’. In harde cijfers moet je niet verwachten dat de Yaris Hybrid 130 de sportversie is: de acceleratie daalt van 9,7 seconden (H115) naar 9,2 seconden (H130) en de topsnelheid is identiek op 175 km/u. Dankzij een iets dorstiger verbruik en een iets hogere CO2-uitstoot lijkt het op papier niet eens de moeite waard om voor de -naar verwachting- duurdere 130 te gaan. Maar Toyota belooft dat de upgrade resulteert in een krachtiger, responsiever en dynamischer gevoel.

GR Sport

Er blijven verschillende trimniveaus, maar de Premiere Edition wordt de voorlopige top samen met een reeds bekende versie, de GR Sport. Nee, geen GR Yaris, dit is een designpakket om ook na de facelift de Toyota Yaris wat sportiever te laten ogen. Zowel deze als de Premiere Edition krijgen geen keuze qua aandrijflijn, het is altijd de krachtigste Hybrid 130.

Interieur

Binnenin de nieuwe Yaris kun je vrij makkelijk zien dat je een nieuwere versie hebt. Het grote scherm (9 inch) wat je enkel middels het multimedia-pack kon krijgen, is nu standaard. Het nieuwe grote scherm is 10,5 inch. Het 7 inch grote scherm wat tussen de tellers zat, kan nu optioneel een 12,3 inch scherm worden in plaats van tellers. Dan krijg je ook wat meer aanpassingsmogelijkheden, zoals nieuwe designs wanneer je in verschillende rijmodi zit. Ook heeft Toyota de nieuwe Yaris volgepropt met veiligheidsfeatures waarvan nu meer standaard is. Da’s altijd fijn.

Verkoop

Denk je eraan om een nieuwe Toyota Yaris te bestellen en deze facelift klinkt interessant, dan moet je even wachten tot eind juni. Dan staat de nieuwe Yaris te popelen om verkocht te worden.